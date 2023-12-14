Стало известно о сокращении компаний с удалёнкой в России

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Исследование SuperJob показало, что в России в четыре раза уменьшилось число компаний с дистанционным режимом работы.
Так, отмечается, что организаций, где есть удалёнка, сейчас 37%, в то время как ещё в августе их было 43%, а в семи из 10 таких компаний дистанционно работают менее 10% персонала.
Как передаёт Газета.ру, наиболее часто на дистанционке работают такие специалисты, как программисты, бухгалтеры, инженеры, а также сотрудники отделов продаж и клиентские менеджеры.
Ранее аналитики Авито.Работы провели опрос среди 2 000 респондентов и выяснили, что у 65% россиян работодатели украшают офис атрибутами Нового года. При этом 75% сотрудников сами декорируют свое личное рабочее место. Об этом стало известно «Радио 1».
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Как передаёт Газета.ру, наиболее часто на дистанционке работают такие специалисты, как программисты, бухгалтеры, инженеры, а также сотрудники отделов продаж и клиентские менеджеры.
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Мелисса Тимофеева