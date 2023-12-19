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Россияне признались, что на их рабочую рутину влияют предновогодние хлопоты

19 декабря 2023, 09:00
Фото: Istock/Tat'yana Andreyeva

Фото: Istock/Tat'yana Andreyeva

Накануне Нового года Авито Работа провела опрос более 7 000 работающих россиян и выяснила, что больше половины (61%) респондентов в дополнение к рабочим задачам погружаются в активную подготовку к Новому году. Об этом аналитики сообщили «Радио 1».
Больше всего праздничная суета захватывает молодых людей в возрасте 18-24 лет (68%) и 25-34 лет (63%), а также жителей Ростова-на-Дону (76%) и работники сфер страхования (82%), маркетинга, рекламы и PR (77%), IT и телекоммуникаций (73%), администрирования (72%) и бухгалтерии (72%).

Также опрошенные назвали самые распространенные занятия:

  1. Закупки перед Новым годом (продукты, украшения и т.д) – 62%;
  2. Выбор и покупка подарков – 57%;
  3. Украшение елки – 31%;
  4. Уборка – 31%;
  5. Планирование каникул – 22%;
  6. Определение места и компании для празднования – 22%;
  7. Постановка целей на следующий год – 19%;
  8. Выбор новогоднего образа – 14%;
  9. Рефлексия по итогам уходящего года – 13%.
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«Известия» сообщают о повышении риска ареста 37 самолетов ГТЛК за рубежом
19 декабря 2023, 09:45

Фото: istockphoto/frentusha

ГТЛК предупреждает о рисках ареста 37 своих самолетов за рубежом после 20 декабря.
В это время суд в Ирландии примет решение по ликвидации её дочерней компании, которой те принадлежат.

«Известия» сообщают, что, по словам источника, ГТЛК попросила уведомлять её о случаях задержания судов в иностранных аэропортах. Причиной таких рисков явилось судебное разбирательство в Высоком суде Ирландии.

14 декабря Высокий суд Ирландии изучил требования ликвидаторов по существу, а 20 декабря огласит решение. ГТЛК предупреждает, что удовлетворение требований ликвидаторов может привести к невозможности нормальной эксплуатации самолетов.

Ранее сообщалось, что вылетевший в Магадан с Камчатки самолет вернулся в аэропорт вылета. Причиной стала загоревшаяся лампочка на приборной панели, сообщило РИА «Новости».

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#самолет
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Россияне, которые живут в Латвии, жалуются на несправедливое отношение к ним
NYT: россиян, которые проживают в Латвии, преследуют страх и опасение
19 декабря 2023, 08:19

Фото: istockphoto/Ingus Kruklitis

Россияне, живущие в Латвии, опасаются действий местных властей. Об этом сообщает обозреватель The New York Times Эндрю Хиггинс.
Журналист побывал в городе Даугавпилс, где большинство местных жителей — русскоязычные. Там 63-летняя местная жительница с российским гражданством рассказала, что всю жизнь провела в Латвии, а нынешней осенью её лишили права на проживание, пенсию и медицинское обслуживание. По словам женщины, она потеряла сознание от шока, когда ей сообщили об этом.

Местные жители рассказывают, что русскоязычным отказывают в гражданстве. А пожилых людей заставляют учить латышский язык. По словам американского журналиста, россиян возмущает такое отношение.

«В балтийской стране русскоязычных преследуют страх и опасение», —говорит Хиггинс.
Ранее стало известно, что власти Латвии планируют принудительно выслать из страны около тысячи россиян, не сдавших языковой экзамен или не подавших документы на временный ВНЖ.

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#латвия
#политика
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Визит Зеленского в США назвали обреченным на провал перфомансом
Соскин: визит Зеленского в США с самого началабыл обречён на провал
19 декабря 2023, 08:10

Фото: РИА Новости / Стрингер

Визит украинского президента Владимира Зеленского в США с самого начала был обречен на провал из-за столкновений демократов и республиканцев. Такое мнение выразил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала Politeka Online.
Эксперт объяснил, что украинский глава «сидит в поезде» американского президента Джо Байдена, поэтому республиканцы, являющимися его политическими оппонентами, относятся к Зеленскому как к врагу. Помимо этого, Соскин добавил, «хамское и наглое» поведение украинского президента также играет свою роль.

Соскин также подчеркнул, что реальные результаты для Украины в США зависят от влияния Республиканской партии на Конгресс.

«Было понятно, что все эти встречи — это бижутерия, это декорация Зеленского в США... Это, как в «95-м квартале» — выскакивает труппа Зеленского, песню поют с девочками», — заявил бывший советник.
Ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный раскритиковал президента Владимира Зеленского за массовое увольнение военкомов, которое произошло летом 2023 года. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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В США заявили о катастрофическом положении страны из-за Байдена
Макгрегор: США по вине Байдена превратились в общество свободного падения
19 декабря 2023, 07:30

Фото: istock / rarrarorro

США находятся в катастрофическом положении из-за главы государства Джо Байдена. Такое заявление сделал бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети X (Ранее Twitter).

«Европейцы смотрят на Байдена как на живую метафору того, что произошло с нами как с нацией», — сказано в сообщении.
Макгрегор объяснил, что Соединенные Штаты проходят резкий упадок, а американское правительство уже не контролируют границы и иммиграцию, не подавляют преступность. Он отметил, что США превратились в общество свободного падения.

Ранее журналист Кирилл Сазонов, воюющий на стороне украинской армии, заявил, что американский президент Джо Байден ради поддержки со стороны электората может попытаться продвинуть идею мирных переговоров между Украиной и Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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#правительство
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#заявление
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Эксперт назвал истинную цель соглашения между США и Финляндией
Соглашение между США и Финляндией преследует цель отрезать Россию от Балтики
19 декабря 2023, 06:59

Фото: iStock/Alexandra_Bykova

Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны между США и Финляндией, подписанное 18 декабря, надо рассматривать как часть плана с задачей запереть Россию в Финском заливе, отрезав от Балтийского моря. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.
«До недавнего времени Финляндия как нейтральная страна не представляла для России опасности, но ситуация изменилась. По такому же плану в 1941 году гитлеровцы запирали наш флот в Финском заливе. Теперь это вновь пытаются повторить. Мы видим, что это собираются делать, действуя как со стороны Прибалтики, так и со стороны Финляндии», — объяснил он.

По словам Шурыгина, сама по себе финская армия не представляет опасности для России, однако необходимо понимать, что на территорию Финляндии вскоре придут войска Североатлантического альянса. По этой причине российским вооружённым силам придётся разворачивать там как минимум корпус, а вероятнее всего — полноценную армию, включая тяжелую технику, силы противовоздушной обороны и всё необходимое.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что все споры между Россией и Финляндией давно решены, проблем в отношениях двух государств не было, однако с вступлением Финляндии в НАТО они появятся. Путин отметил, что с вступлением Финляндии в Североатлантический альянс, Россия будет создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там конкретные воинские подразделения.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен совместно с главой Минобороны Финляндии Антти Хяккяненом поставили подписи под двусторонним соглашением о сотрудничестве стран в области обороны. После его вступления в силу военные обеих стран смогут сотрудничать более эффективно и действенно, а их войска получат больше возможностей для совместной подготовки и укрепят оперативную совместимость НАТО.

Согласно договору, американцы получат доступ к 15 финским военным базам. По сообщению издания Helsingin Sanomat, эти военные объекты смогут использоваться американскими сухопутными, военно-морскими и военно-воздушными силами. Большинство основных положений документа касаются статуса войск НАТО. Некоторые другие государства Североатлантического альянса, например, Литва, Латвия, Норвегия и Эстония, имеют с США аналогичные двусторонние соглашения.

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#сша
#финляндия
#соглашение
#россия
#эксперты
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В США назвали кандидатуру лучшего переговорщика по Украине
The Hill: Ангела Меркель должна участвовать в переговорах по Украине
19 декабря 2023, 06:04

Фото: официальный сайт Кремля

Соединённые Штаты должны использовать бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель в переговорах с Россией касательно украинского конфликта. К этому призвал в своей статье для издания The Hill профессор Школы международного образования в Вермонте Брюс Дэйтон.
«Иногда требуется вмешательство надежной тети <...>, чтобы разрешить конфликт <...> Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считается основном кандидатом на участие в переговорах с Путиным. У нее есть опыт общения с ним и свобода маневра благодаря отсутствию прямых связей с действующим правительством», — заметил Дейтон.

Ранее Ангела Меркель не исключила возможность переговоров между Россией и Украиной. По её словам, ряд государств еще до начала спецоперации на Украине не был заинтересован урегулировании конфликта между Россией и Украиной дипломатическим путем. Меркель добавила, что если кто-то высказывается о том, что рано или поздно необходимо будет прийти к переговорам, то не следует сразу же его «зашикивать». Когда политик еще была канцлером, в Совете ЕС за дипломатический путь выступали только Германия и Франция, в то время как украинская сторона отвергала эту идею.

Разговоры западных союзников Украины о переговорах призваны дать Киеву передышку от боевых действий, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире «Первого канала». По словам министра иностранных дел, главы западных стран даже не скрывают, что перемирие должно быть заключено на некий согласованный период, во время которого Украины сможет восстановить силы и пополнить запасы вооружения и боеприпасов.

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#германия
#сша
#украина
#переговоры
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Ким Чен Ын: КНДР готова к ответу на «неправильное решение» США
ЦТАК: Лидер Северной Кореи прокомментировал запуск ракеты «Хвасон-18»
19 декабря 2023, 04:52

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности страны ответить на «неправильное решение» США, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Таким образом он прокомментировал запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18».
«Мы дали однозначный сигнал враждебным силам, которые, несмотря на наши неоднократные строгие предупреждения и осуждения, расширяют военную конфронтационную истерику, продолжающуюся на протяжении всего года», — подчеркнул глава Северной Кореи.

Ким Чен Ын предупредил враждебные силы о последствиях расширения военной конфронтации на протяжении года. По его словам, Пхеньян обещает обострять ситуацию на Корейском полуострове и наносить «смертельный наступательный удар» противникам.

Испытанная КНДР ракета «Хвасон-18» пролетела 1 002 км при максимальной высоте полета 6 518 км. Замминистра обороны Японии Синго Миякэ заявил, что дальность полёта ракеты, пуск которой осуществила КНДР, при обычной траектории составила бы 15 тыс. км, что покрывает всю территорию США.

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#ким чен ын
#кндр
#сша
#ракета
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Президент Чехии Павел: В украинском конфликте произойдет сдвиг не в пользу Киева
19 декабря 2023, 04:36

Фото: iStock/Hal_Gamble

Президент Чехии Петр Павел считает, что в конфликте России против Украины в 2024 году произойдут значительные сдвиги не в пользу Киева. Об этом говорится в интервью главы чешского государства для Seznam Zpravy.
«Развитие конфликта в Украине показывает, что в следующем году мы, скорее всего, увидим значительные сдвиги. И пока что все указывает на то, что это будет не в лучшем смысле этого слова, как нам хотелось бы. Возникнет новая ситуация, с которой нам придется иметь дело», — подчеркнул глава Чехии.

Павел напомнил, что в 2024 году в США и России пройдут президентские выборы. По его мнению российский лидер Владимир Путин сейчас надеется на победу бывшего президента США Дональда Трампа, потому что «с ним можно будет поладить независимо от того, что думает Украина или остальная Европа». Чешский президент подчеркнул, что такая ситуация ​невыгодна странам Запада, но пока неясно, насколько подобный сценарий может быть реализован.

Россия по-прежнему остается главной угрозой для Европейского союза, и в связи с этим армии Европы «серьезно относятся к этой угрозе» и готовятся к конфликту высокой интенсивности, заявлял президент Чехии Петр Павел в ходе встречи глав стран Вишеградской четверки (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия). Он подчеркнул, что из-за конфликта на Украине России понадобится много лет, чтобы восстановить свою боеспособность, но Чехия и другие страны НАТО все равно воспринимают Москву как «угрозу номер один».

Ранее стало известно, что свыше 150 граждан Чехии получили от правительства разрешение на вступление в ряды ВС Украины (ВСУ). В период с 24 февраля 2022 года 151 мужчина и одна женщина получили разрешения. Их выдаёт президент страны после прохождения процесса согласования заявлений от граждан в Минобороны, МИД и МВД.

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#россия
#украина
#чехия
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Кирби: США видят разницу между жертвами в секторе Газа и на Украине
19 декабря 2023, 04:32

Фото: iStock/lucky-photographer

Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США разделяют жертвы среди гражданского населения от ударов армии Израиля в секторе Газа и в конфликте на территории Украины. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы не видели доказательств, что Израиль целенаправленно уничтожает невинных людей. Я имею в виду, люди погибают, получают ранения, мы это признаем», — цитирует агентство слова Кирби.

Американский чиновник добавил, что Российская Федерация якобы ставит такие цели, поэтому тактику ВС РФ «можно сравнить с тактиками ХАМАС». Израиль же, по мнению представителя Белого дома, не ставит перед собой задач насиловать и мучить мирное население.

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