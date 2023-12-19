Россияне признались, что на их рабочую рутину влияют предновогодние хлопоты

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Накануне Нового года Авито Работа провела опрос более 7 000 работающих россиян и выяснила, что больше половины (61%) респондентов в дополнение к рабочим задачам погружаются в активную подготовку к Новому году. Об этом аналитики сообщили «Радио 1».
Больше всего праздничная суета захватывает молодых людей в возрасте 18-24 лет (68%) и 25-34 лет (63%), а также жителей Ростова-на-Дону (76%) и работники сфер страхования (82%), маркетинга, рекламы и PR (77%), IT и телекоммуникаций (73%), администрирования (72%) и бухгалтерии (72%).
Также опрошенные назвали самые распространенные занятия:
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Также опрошенные назвали самые распространенные занятия:
- Закупки перед Новым годом (продукты, украшения и т.д) – 62%;
- Выбор и покупка подарков – 57%;
- Украшение елки – 31%;
- Уборка – 31%;
- Планирование каникул – 22%;
- Определение места и компании для празднования – 22%;
- Постановка целей на следующий год – 19%;
- Выбор новогоднего образа – 14%;
- Рефлексия по итогам уходящего года – 13%.
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Татьяна Лаврова