Андрей Булгаков вручил Гранты главы лучшим педагогам Щёлкова

Фото: пресс-службе администрации г. о. Щёлково
Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков вручил Гранты главы лучшим педагогам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В 2020 году Булгаков инициировал создание гранта, чтобы отблагодарить учителей округа. В 2022-м грант расширили, включив в число получателей учеников. Для ребята это стало новым стимулам к победам.
Как отметили в администрации, образование в Щёлкове динамично развивается и пополняется новыми кадрами. Перед церемонией Булгаков пообщался с представителями Клуба молодого педагога. Глава отметил заинтересованность учителей не только в профессии, но и в жизни округа. Педагоги полны энтузиазма, хотят активно участвовать в проектах развития и те же принципы прививают подрастающему поколению.
На сегодня гранты получили уже 74 учителя и 97 учеников.
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«Мы строим новые школы, реконструируем существующие, один за другим появляются «открытые стадионы». Это очень важно для сферы образования. Но главное – люди, наши талантливые и профессиональные педагоги, которые горят своим делом», – написал Булгаков в своем телеграм-канале.
Как отметили в администрации, образование в Щёлкове динамично развивается и пополняется новыми кадрами. Перед церемонией Булгаков пообщался с представителями Клуба молодого педагога. Глава отметил заинтересованность учителей не только в профессии, но и в жизни округа. Педагоги полны энтузиазма, хотят активно участвовать в проектах развития и те же принципы прививают подрастающему поколению.
На сегодня гранты получили уже 74 учителя и 97 учеников.
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Лора Луганская