Щёлковский глава Булгаков объявил о расселении аварийного жилья в микрорайоне Дальний Воронок

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково
В микрорайоне Дальний Воронок стартует расселение из ветхого жилья, объявил глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков. Процесс будет проходить поэтапно.
«Это будет самая крупная бюджетная региональная программа по расселению ветхого и аварийного фонда. Инициатива реализуется благодаря поддержке губернатора региона Андрея Воробьёва. Программа позволит многим нашим жителям решить чувствительный и сложный жилищный вопрос», – пояснил Булгаков.Жители микрорайона, расположенного в западной части города Щёлково, получат сертификаты. Это станет первым этапом расселения в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Получившие сертификаты собственники смогут оплатить покупку нового жилья за счёт субсидии, предоставляемой государством.
Каждый собственник аварийного жилья должен подать заявление и заключить соглашение о предоставлении необходимых документов на покупку. Ознакомиться с условиями, дающими право на получение сертификата, можно ознакомиться по ссылке.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково
А с 24 мая можно получить консультацию по поводу переселения из аварийного жилья. Профильные специалисты будут принимать жителей с 10 до 17 часов по адресу: город Щёлково, ул. Комарова, д 18, к. 1.
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Лора Луганская