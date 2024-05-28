Глава Щёлково Андрей Булгаков встретился с участником СВО

Фото: пресс-служба администрации городского округа Щёлково
Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков провел встречу с участником СВО. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Щёлково.
С мобилизованным глава округа познакомился на предприятии «Амма», где во время отпуска герой СВО навещал коллег.
Также на встрече обсудили будущую совместную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения городского округа. Жена военнослужащего Евгения попросила главу помочь с участием в программе «Социальная газификация» и в ближайшее время их дом постараются включить в программу.
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«Максим является командиром мотострелкового батальона. Он был мобилизован из Балашихи, а проживает в Лосино-Петровском, поэтому на патронаже в щёлковском Центре помощи семьям военнослужащих не числился. Теперь будем общаться и оказывать содействие в любых вопросах», — поделился Андрей Булгаков в своем телеграм-канале.
Также на встрече обсудили будущую совместную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения городского округа. Жена военнослужащего Евгения попросила главу помочь с участием в программе «Социальная газификация» и в ближайшее время их дом постараются включить в программу.
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Мира Полтева