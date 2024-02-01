Андрей Воробьёв поздравил Патриарха Кирилла с 15-ой годовщиной интронизации

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
«Вот уже 15 лет Вы с честью несете возложенное на Вас высокое и ответственное служение, вкладываете все свои силы и душу в сохранение православных традиций. Словом и делом Вы способствуете утверждению в обществе нравственных идеалов и воспитанию молодого поколения в любви к нашей Родине. Ваша мудрость, духовность, преданность избранному пути стали примером для многих людей, а молитвенная помощь – своевременной поддержкой в сложных жизненных обстоятельствах.<…>Спасибо за все, что Вы делаете во благо России и Русской Православной Церкви. В этот праздничный день позвольте пожелать Вам неизменной помощи Божией, доброго здоровья, благополучия», — поздравил Андрей Воробьёв.
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