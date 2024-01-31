Ремонт школы в ЗАТО Восход стартует в январе следующего года

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В закрытом административно-территориальном образовании Восход проведут капитальный ремонт школы. Об этом глава муниципалитета Елена Филатова доложила губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
Здание, в котором располагается школа, построено в 1965 году и уже не отвечает современным требованиям. Важно, чтобы дети учились в комфортных условиях. Работы стартуют в январе следующего года.
По словам Филатовой, этот вопрос уже решён. Классы с первого по четвёртый временно будут обучаться в здании детсада, а старшие и средние – в Доме культуры. Ремонт планируют провести оперативно, чтобы с 1 сентября 2025 года дети пошли учиться уже в обновленную школу.
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«Это единственная ваша школа. Понятно, что и мамы, и детки хотят, чтобы она была в порядке. Мы ставим школу в нашу программу и приступаем к работам в январе следующего года. Вам за оставшееся время нужно сделать всю проектную документацию и очень внимательно посмотреть, где будут учиться дети на период капремонта», – сказал Воробьёв.
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Лора Луганская