Воробьёв анонсировал повышение зарплаты сотрудникам Мострансавто с 1 февраля

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Часть автобусов, особенно зимой, находится в ремонте. Для этого нужны и слесари, и водители. С 1 февраля мы увеличиваем зарплату сотрудникам Мострансавто на 5,5%. Плюс многие главы предусмотрели места проживания для тех, кто приезжает из других регионов работать в Подмосковье. Городские округа растут, автобусов нам нужно больше», – сказал глава региона.Водителям, которые не захотят размещаться в общежитии, будут выплачивать 9 тыс рублей в месяц в качестве компенсации за аренду жилья.
Шофёрам Мострансавто предоставляют сезонную форменную одежду, отпуск до 42 дней и путёвки на летний отдых детям. В Подмосковье также возобновили возможность обучения на категорию «Д» за счёт предприятия с выплатой стипендии.
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