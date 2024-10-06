Видео: официальный Telegram-канал Андрея Воробьёва
Губернатор региона Андрей Воробьёв поздравил жителей Подмосковья с 95-летием со дня образования региона. Соответствующее поздравление опубликовано в его Telegram-канале.
По словам главы региона, на сегодняшний день Московская область является динамичным регионом с современной инфраструктурой, высоким уровнем жизни и огромным потенциалом. Воробьёв отметил, что в Подмосковье реализуются важнейшие инфраструктурные и социальные проекты, которые улучшают жизнь граждан.
Губернатор подчеркнул, что это стало возможным благодаря поддержке российского лидера Владимира Путина и участию местных жителей в судьбе Московской области. Воробьёв поблагодарил каждого гражданина за этот неоценимый вклад.
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Губернатор подчеркнул, что это стало возможным благодаря поддержке российского лидера Владимира Путина и участию местных жителей в судьбе Московской области. Воробьёв поблагодарил каждого гражданина за этот неоценимый вклад.
«Вы, наши жители, сердце и душа Подмосковья, и благодаря вашей любви к родному региону и неравнодушию мы двигаемся в верном направлении», — завершил свое поздравление глава региона.
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Екатерина Коршунова