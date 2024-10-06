Московской области 95 лет: Топ-4 впечатляющих фактов о Подмосковье

Фото: istockphoto / VasKhomchin
6 октября Московская область отмечает свой 95-летний юбилей. В честь этого события «Радио 1» подготовило необычные и интересные факты о любимом регионе.
Впечатляющий масштаб Подмосковья
Московская область стала домом для почти 8 миллионов 700 тысяч человек. Для сравнения, население Швейцарии составляет чуть менее 8,6 миллиона, а вся Хорватия могла бы разместиться на территории региона не один, а целых два раза. Интересно, что все жители Словении смогли бы разместиться в Подмосковье в четырехкратном размере.
Фото: istockphoto / JackF
Расширяя географический кругозор, нельзя не отметить, что Дания, Нидерланды, Швейцария, Армения, Молдавия, Израиль, Черногория и Катар — все эти страны имеют меньшую площадь, чем Московская область, причем некоторые из них более чем в два раза! Это ещё раз подчеркивает масштаб региона и его значимость на карте мира.
Подмосковье — колыбель космонавтики
Но Подмосковье — это не только численность населения и площадь. Регион стал одной из колыбелей российской космонавтики. Город Королев Московской области в середине XX века стал центром разработки пилотируемых космических кораблей.
Именно здесь, в Особом конструкторском бюро №1, ныне известном как Ракетно-космическая корпорация «Энергия», под руководством выдающегося ученого Сергея Павловича Королева началась работа над первой моделью космического корабля «Союз».
Сегодня, спустя десятилетия, «Союз» остается одним из основных транспортных средств, на которых человечество добирается до Международной космической станции, что говорит о высокой планке профессионализма и технологий, заложенных в основу подмосковной космонавтики
Фото: Фото: istockphoto / Armastas
Край рукоделия
Московская область — край мастеров и рукодельниц. Она известна своими народными промыслами и мастерством местных жителей.
Здесь находятся известные города и поселения, такие как Гжель, Павловский Посад, Жостово, Клин и Сергиев Посад. Они славятся своими уникальными изделиями и традициями. Эти места привлекают туристов со всего мира, так как демонстрируют разнообразие и высокое качество продукции, созданной руками мастеров.
Фото: istockphoto / trofimich
Дно океана
Много лет назад территория современной Московской области была морским дном. В реках и ручьях до сих пор находят древние окаменелости.
В течение палеозойской и мезозойской эры, которая охватывает период от 400 до 135 миллионов лет назад, территория Подмосковья несколько раз подвергалась затоплению морем, формируя обширные мелководные болота с богатой растительностью. Например, Раменский район некогда находился на дне Карбонового моря, о чем свидетельствуют многочисленные находки раковин моллюсков, кораллов и следов беспозвоночных существ, зафиксированные в известняковых и глинистых слоях осадочных пород.
Фото: istockphoto / chaluk
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