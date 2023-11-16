Фото: Дмитрий Белицкий
Андрей Воробьёв встретился с работниками ДК «Молодежный» и поблагодарил их за вклад в развитие творческого потенциала у детей. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Здание дома культуры было построено в рамках национального проекта «Культура» в 2020 году.
Стоит отметить, что дом культуры посещают около 16 тысяч посетителей в год. Он оснащен кабинетами для занятий творчеством, а также зрительным залом, который вмещает в себя 200 зрителей.
Кроме этого, прилегающую территорию обустроили общественным пространство с фонтаном.
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«<…> Хочу вас поблагодарить за то, что детям уделяете внимание. Точек притяжения здесь не так много, и ДК - становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора - просмотра концертов, проведения творческих вечеров. Дом культуры «Молодежный» - это единственный культурно-досуговый центр округа <…>», - отметил губернатор.
Кроме этого, прилегающую территорию обустроили общественным пространство с фонтаном.
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Мира Полтева