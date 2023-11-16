Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил ФОК «Молодежный»

Фото: Антон Чернов
Андрей Воробьёв проверил в Молодежном работу ФОКа, который был открыт в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В ЗАТО Молодежный спорткомплекс открыли зимой 2022 года. За этот период обучающиеся спортсмены успели стать победителями региональных соревнований. Так Елизавета Дмитриева стала победительницей первенств Московской области и Москвы по лыжным гонкам, а Кирилл Самарин выиграл Кубок Наро-Фоминского округа.
Стоит отметить, что в Фоке работает 10 спортивных секций, фитнес-зал, сауна, а также оборудованы кабинет врача, тренерские, зона ожидания для малышей и трибуны в зале на 100 мест.
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«Хочу сказать слова благодарности тренерам за то, что вы здесь преподаете, пропагандируете спорт. Все это очень важно для наших городов. <…> И особенно это важно для таких небольших территорий, как Молодежный, где и старшее поколение, и молодые ребята любят заниматься спортом и увлекаются самыми разными его видами », отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
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Мира Полтева