Андроник Пак будет временно исполнять обязанности главы Дзержинского

Фото: пресс-служба Минтерпролитики МО
Совет депутатов городского округа Дзержинский возложил исполнение полномочий главы муниципалитета на заместителя главы Андроника Пака. Об этом заявили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
Ранее сообщалось, что глава Дзержинского Владимир Шелухин ушёл в отставку по собственному желанию. В пятницу он сообщил об этом в своём телеграм-канале.
Шелухин был избран главой городского округа в июле 2022 года.
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«Пак проходил военную службы в Вооруженных силах России с 2003 до 2008 года. Высшее образование получил по специальности «финансы и кредит». Связал свою карьеру с полученной профессией в администрации Люберец. Прошёл путь от специалиста до начальника финансового управления администрации городского округа. Дзержинский Андронику Эдуардовичу близок: именно там в 2003 году он окончил гимназию. Женат, воспитывает двоих детей», – говорится в сообщении пресс-службы Минтерпролитики.
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Лора Луганская