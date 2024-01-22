В Лобне назначили временно исполняющего обязанности главы округа

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«Временное исполнение полномочий главы округа возложено на замглавы муниципалитета Анну Кротову», — отмечается в сообщении.До лета минувшего года Анна Кротова занимала пост зампреда правительства региона и курировала управление государственным имуществом и дорожную инфраструктуру. За свою деятельность она получила личную благодарность губернатора Андрея Воробьёва и награду «За заслуги перед Московской областью» второй степени.
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