Анджелина Джоли отозвала иск о насильственных действиях Брэда Питта

Фото: iStock/Nastco
Голливудская актриса Анджелина Джоли отозвала иск о насильственных действиях актёра Брэда Питта по отношению к их детям. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.
Актриса обвинила Питта в том, что он ударил по лицу одного из их детей, а другого чуть не задушил. Сам актёр категорически отрицал эти обвинения.
Расследования этого инцидента продолжались с 2016 года. Однако сейчас Джоли приняла решение об отзыве иска.
Ранее издание писало, что на бракоразводном процессе с Питтом Джоли заработала 100 миллионов долларов. В этой сумме алименты, подарки детям и выручка от продажи доли в винодельне Chateau Miraval French. Этот виноградник пара купила в 2008 году за 60 миллионов долларов. Благодаря вложениям его стоимость удалось увеличить в три раза.
Читайте также:
Джоли обвиняют в попытке испортить отношения шестерых детей с Питтом
Двойные стандарты и связь с Россией: Как Бред Питт судится с «кремлевским олигархом»
Бывший сосед Брэда Питта рассказал неприглядный секрет о гигиене актера
Расследования этого инцидента продолжались с 2016 года. Однако сейчас Джоли приняла решение об отзыве иска.
Ранее издание писало, что на бракоразводном процессе с Питтом Джоли заработала 100 миллионов долларов. В этой сумме алименты, подарки детям и выручка от продажи доли в винодельне Chateau Miraval French. Этот виноградник пара купила в 2008 году за 60 миллионов долларов. Благодаря вложениям его стоимость удалось увеличить в три раза.
Читайте также:
Джоли обвиняют в попытке испортить отношения шестерых детей с Питтом
Двойные стандарты и связь с Россией: Как Бред Питт судится с «кремлевским олигархом»
Бывший сосед Брэда Питта рассказал неприглядный секрет о гигиене актера
Анастасия Чинкова