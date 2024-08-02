Двойные стандарты и связь с Россией: Как Бред Питт судится с «кремлевским олигархом»

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев
Брэд Питт уже три года судится с бизнесменом российского происхождения Юрием Шефлером за долю в прованской винодельне Chateau Miraval. Представители Питта называют Шефлера «кремлевским олигархом», несмотря на то, что он активно помогает Украине, а в РФ подвергается преследованиям. Как стало известно The Insider, находящаяся под управлением актёра винодельня продаёт вина в Россию.
Суд Питта и ШефлераШефлер стал бизнес-партнером Питта в 2021 году, он приобрёл у бывшей супруги актера Анджелины Джоли долю в прованской винодельне Chateau Miraval. Питт решил оспорить законность сделки и подал на Шефлера в суд.
Изначально прованское шато было приобретено Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом за $60 млн в 2008 году. Из этой суммы Анджелина вложила только 40% собственных средств, остальные 60% — Питт.
В 2016 году актриса подала на развод. Судебные тяжбы между голливудскими звездами продолжаются по сей день.
Защита актера утверждает, что «связь с Шефлером представляет собой угрозу для существования бизнеса», поскольку связанный с РФ алкогольный конгломерат Шефлера регулярно становился объектом бойкотов из-за проведения спецоперации на Украине и признания движения ЛГБТ* экстремистским на территории страны.
Сам Шефлер давно проживает за рубежом и выступает в поддержку Украины. Все его активы на российский территории арестованы или конфискованы. Бизнесмен считается самым успешным предпринимателем российского происхождения, построившим алкогольный бизнес за рубежом.
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Двойные стандартыНесмотря на это, винодельня, находящаяся под управлением Питта по решению французского суда, продолжает продавать свою продукцию в Россию. Согласно опубликованным данным госзакупок, компания заключила 181 госконтракт на сумму 437,2 млн рублей. Одним из крупнейших ее государственных заказчиков является комбинат питания «Кремлевский».
Российский дистрибьютор винодельни — ООО «АСТ-Интернэшнл Инваэронмэнт», который ранее входил в бизнес-империю Тельмана Исмаилова.
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*признано экстремистским и запрещено на территории РФ
Алина Юрчак