Двойные стандарты и связь с Россией: Как Бред Питт судится с «кремлевским олигархом»

Брэд Питт уже три года судится с бизнесменом российского происхождения Юрием Шефлером за долю в прованской винодельне Chateau Miraval. Представители Питта называют Шефлера «кремлевским олигархом», несмотря на то, что он активно помогает Украине, а в РФ подвергается преследованиям. Как стало известно The Insider, находящаяся под управлением актёра винодельня продаёт вина в Россию.