Анна Кикина поздравит пассажиров подмосковных автобусов с Днём космонавтики

Фото: пресс-служба Минтранса МО
12 апреля жителей и гостей Подмосковья в автобусах Мострансавто поздравит с Днём космонавтики космонавт-испытатель Роскосмоса Анна Кикина. Поздравления будут транслировать через аудиоинформаторы в салонах, на автовокзалах и автостанциях в течение всей пятницы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минтранса.
«Кикина пожелает пассажирам приятной поездки, напомнит, что в этом году отмечается 63-я годовщина полёта в космос Юрия Гагарина, передаст привет от космического отряда России и попросит не забывать вещи в салоне», - уточнили в пресс-службе.Анна Кикина отправилась в первый космический полет 5 октября 2022 года с двумя астронавтами НАСА и японским астронавтом. Пилотируемый корабль Crew Dragon стартовал из Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида. Россиянка провела на МКС 157 дней в качестве специалиста миссии Crew-5 и бортинженера МКС-68.
Кикиной присвоено звание Героя России. Она также награждена медалью Ю.А. Гагарина.
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Лора Луганская