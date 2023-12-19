Дмитровские полицейские задержали 53-летнего пассажира, устроившего драку в автобусе

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В Дмитрове полицейские задержали подозреваемого в избиении пассажира автобуса. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«В дежурную часть поступило сообщение о драке в общественном транспорте. Пострадал 66-летний уроженец Средней Азии. Следствие установило, что в салоне рейсового автобуса между двумя пассажирами произошёл конфликт. Один из мужчин несколько раз ударил другого в голову и скрылся», – пояснила Петрова.По её словам, позже сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 56-летний местный житель. Против него возбудили уголовное дело.
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Лора Луганская