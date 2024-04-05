Жителям Подмосковья напомнили правила перевозки животных в автобусе

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Правила перевозки животных разных пород и размеров в автобусах компании-перевозчика «Мострансавто» напомнили пассажирам, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Бесплатно в автобусах можно провозить собак карликовых пород, если при этом хозяин держит их на руках или в сумке — в составе ручной клади. Кроме того, бесплатный проезд предоставляется собакам-поводырям, сопровождающим незрячего. На поводыре должен быть соответствующий опознавательный знак, а также намордник и поводок», — говорится в сообщении.Всех других питомцев, включая кошек, грызунов, рептилий и птиц, можно провозить только в сумках-переносках, клетках или контейнерах. При этом сумма всех измерений сумки — высоты, длины и ширины — не должна превышать 120 см. Собак крупных и средних пород надо перевозить в наморднике и на коротком поводке.
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Лев Каштанов