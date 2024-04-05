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Жителям Подмосковья напомнили правила перевозки животных в автобусе

05 апреля 2024, 17:47
Фото: istockphoto/VLADISLAV DOMNICH

Фото: istockphoto/VLADISLAV DOMNICH

Правила перевозки животных разных пород и размеров в автобусах компании-перевозчика «Мострансавто» напомнили пассажирам, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Бесплатно в автобусах можно провозить собак карликовых пород, если при этом хозяин держит их на руках или в сумке — в составе ручной клади. Кроме того, бесплатный проезд предоставляется собакам-поводырям, сопровождающим незрячего. На поводыре должен быть соответствующий опознавательный знак, а также намордник и поводок», — говорится в сообщении.
Всех других питомцев, включая кошек, грызунов, рептилий и птиц, можно провозить только в сумках-переносках, клетках или контейнерах. При этом сумма всех измерений сумки — высоты, длины и ширины — не должна превышать 120 см. Собак крупных и средних пород надо перевозить в наморднике и на коротком поводке.


Проезд питомца оплачивается по следующему тарифу: на городских маршрутах, а также автобусах пригородного сообщения на расстояние до 25 км включительно билет для животного будет стоить 49 рублей. На расстояние от 25 до 50 километров включительно — 98 рублей, более 50 км — 147 рублей.

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#автобусы
#животные
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#мострансавто
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#московская область
#подмосковье
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Почти на 80% увеличилась популярность рекламы в Telegram
05 апреля 2024, 17:58

Фото: iStock/diego_cervo

Исследование сервиса «Точка Реклама» показало, что в 2023 году в мессенджере увеличилось число рекламодателей на 79,2%.
Кроме этого, наблюдается увеличение и бюджета у рекламодателей.

«С увеличением маркетинговых бюджетов и жёсткой конкуренцией стоимость рекламы в Telegram может постепенно расти. Появление новых форматов также потребует дополнительных затрат, что может привести к повышению цен на рекламу в популярном мессенджере», — прокомментировала в беседе с Газета.ру СМО «Точки Рекламы» Любовь Логинова.

Другое исследование сервиса SuperJob показало, что в среднем москвичи тратят на дорогу от дома на работу чуть больше часа на общественном транспорте.

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#исследование
#telegram
#реклама
#бюджет
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Число погибших в ДТП в Подмосковье в январе и феврале снизилось на 30%
05 апреля 2024, 17:40

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Количество аварий с погибшими и пострадавшими в Московской области за январь и февраль 2024 года уменьшилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Жертв таких аварий стало меньше на 30%, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Аварийность на дорогах Подмосковья продолжает снижаться. С начала года на 10% снизилось количество ДТП, на 30% – число погибших, на 16% – раненых. Всего за январь и февраль зафиксировано 411 аварий с пострадавшими. В феврале произошло 178 аварий с пострадавшими, что также ниже прошлогоднего показателя на 18%», – пояснил зампред правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
По видам аварий в феврале наибольшую смертность он отметил при наездах на пешеходов вне переходов и на них.

В связи с потеплением Минтранс Подмосковья обратил внимание автомобилистов на соблюдение скоростного режима. Там также напомнили, что необходимо следить за погодой и состоянием дорожного покрытия. Весной на дорогах скапливается вода из-за осадков и таяния снега, а утром и вечером образуется гололедица.

Также традиционно весной на дорогах растёт число мотоциклистов. Поэтому при манёврах необходимо всегда смотреть в зеркала заднего вида. Самим же байкерам рекомендуется быть предсказуемыми в манёврах, а перед выездом на дорогу обновить навыки вождения.

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#минтранс мо
#подмосковье
#московская область
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Иск Генпрокуратуры РФ к экс-владельцам ЧЭМК удовлетворён судом
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к экс-владельцам ЧЭМК на 105 млрд рублей
05 апреля 2024, 17:28

Фото: iStock/Zolnierek

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры России к экс-владельцам заводов группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) о взыскании 105 миллиардов рублей. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ по итогам заседания.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура обратилась в суд с иском к Юрию, Людмиле и Михаилу Антиповым и компании «Эталон», требуя признать недействительным соглашение от 2022 года, по которому Урало-Сибирская металлургическая компания освобождала Антипова от возврата государственных средств в размере 22,91 миллиарда рублей и процентов по ним ещё на 2,91 миллиарда.

Позднее от Генпрокуратуры поступило заявление об уточнении размера исковых требований– до 105 миллиардов рублей.

К ответчикам по иску также были добавлены ООО «Группа компаний Ариант» и её владельцы Александр и Людмила Аристовы, Александр и Елена Кретовы.

В счёт взыскания неосновательного обогащения было принято решение изъять в пользу государства 100% долей, принадлежащих ООО «Группе компаний «Адриант». В неё входят ООО «Кубань-Вино», «Агрофирма «Южная», «ЦПИ – Ариант» и «Катав-Ивановский литейный завод».

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#суд
#челябинск
#генпрокуратура
#деньги
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В Подмосковье открыта регистрация на конкурс «Молодежь селу»
05 апреля 2024, 16:56

Фото: пресс-служба Всероссийского модульного проекта «Сельское подворье РФ 2023-2063»

В рамках Всероссийского проекта стартовал прием заявок на конкурс «Молодежь селу». Об этом сообщила пресс-служба Всероссийского модульного проекта «Сельское подворье РФ 2023-2063».
С 3 апреля был открыт прием заявок на конкурс «Молодежь селу», который направлен на выявление и поддержку перспективных идей молодых предпринимателей.

«На территориях участников проводится анализ текущей ситуации и прогнозирование экономического роста, далее на основе полученных данных, разрабатывается организационно-функциональная модель развития сельских поселений и территориальных образований. Конкурс способствует повышению престижа жизни и работы в сельской местности, комфорта для сельского населения, внедрению новых технологий и созданию рабочих мест на селе, а также обеспечению продовольственной безопасности», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что все желающие смогут подать заявку на конкурс до 30 июня 2024 года. Подробности можно найти на официальном сайте проекта.

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#молодёжь
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#подмосковье
#развитие
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Истринский лесопарк «Шишкин лес» получил Всероссийскую парковую премию
05 апреля 2024, 16:47

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой

Расположенный в городском округе Истра лесопарк «Шишкин лес» признан парком года по итогам 1-ой Всероссийской парковой премии. Его назвали лучшим в номинации «Большие города», сообщила глава муниципалитета Татьяна Витушева.
«Парк был лучшим в Подмосковье, а теперь стал лучшим в России. Объявление победителей и церемония награждения проходили в рамках Международного форума парков стран БРИКС. Номинанты оценивались по таким критериям, как общее состояние парка, наличие объектов благоустройства, инфраструктура, популярность, работа с посетителями, информирование о мероприятиях и другим», – написала Витушева в своём телеграм-канале.
Она отметила, что лесопарк «Шишкин лес» был открыт лишь в прошлом году, но уже завоевал популярность жителей и гостей округа как место семейного отдыха, занятий спортом и прогулок.

Витушева добавила, что парковая премия – совместный проект Минстроя, Ассоциации парков России, Всероссийского общества охраны природы и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

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#подмосковье
#московская область
#татьяна витушева
#истра
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«Не совсем рекламные расходы»: Юрист объяснил, как будут работать штрафы за спам-звонки
Юрист Соловьёв объяснил, как будут работать штрафы за спам-звонки
05 апреля 2024, 16:47

Фото: iStock/Ton Photograph

3 апреля Совет федерации одобрил поправки, которые вводят штрафы за спам-звонки и ужесточают ответственность за рекламу кредитов с нарушением законодательства.
Реклама кредитов с помощью спам-звонков будет наказываться штрафом для физлиц от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 100 тысяч рублей, для юридических — от 300 тысяч до одного миллиона рублей.

За рекламу кредитов со стороны кредитных организаций и МФО с нарушением законодательства штрафы будут увеличены. Если кредиторы не указывают полную стоимость кредита, их сотрудникам будет назначен штраф в размере от 40 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — штраф от 600 тысяч до 1,6 миллиона рублей.

Немного подробнее о новых штрафах в эфире «Радио 1» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

«Раз тебя поймают, два, три, а потом ты поймёшь, что это не совсем рекламные расходы. Билбордов лучше в центре Москвы поставить и на них свою рекламу продвигать», — объяснил эксперт.

Соловьёв напомнил, что спам – это электронное сообщение, которое предназначено неопределённому кругу лиц, которое доставлено абоненту без его предварительного согласия. Однако, зачастую люди просто не обращают внимание, когда собственноручно подписывают согласие на рассылку им рекламы. В этом случае наложить на организацию штраф не получится.

«Давайте не будем забывать, что нередко согласие на эту рассылку становится условием для предоставления одномоментной скидки. Человек, ведясь на эту скидку, с этим соглашается. Если человек принципиален и хочет бороться с этими спамерами, то нужно очень внимательно относиться к тем согласиям, которые вы даёте на распространение той или иной рекламы», — предупредил юрист.

При этом, по словам Соловьёва, организация, на которую пожаловался пользователь, будет иметь возможность доказать, что звонок ​не являлся спам-рекламой. Будут ​ли работать лазейки, при помощи которых компании будут стараться уйти от ответственности за спам — станет ясно уже совсем скоро.

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#спам
#юрист
#звонок
#реклама
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Губернатору Ульяновской области Русских рассказали о работе подмосковного Инфоцентра
05 апреля 2024, 16:31

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских посетил Информационный центр Московской области, созданный в феврале прошлого года. Об особенностях его работы рассказал зампред подмосковного правительства Вячеслав Духин.
На единой IT-платформе в центре собираются новости и сообщения из всех источников: СМИ, соцсетей, с горячей линии 122, электронной почты и аккаунтов соцсетей губернатора, портала «Добродел», чат-бота «Мы рядом» в мессенджере Telegram. Ни одно обращение жителей не остаётся без внимания. Если решить проблему необходимо срочно, подключаются местные администрации и профильные ведомства. Работу координирует Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.
«Отраслевик загрузил новость, модератор увидел, распределил её на региональные или муниципальные СМИ, журналисты получили и сделали новости. Это первая функция Инфоцентра», – пояснил Духин.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Вторая история, по его словам, – информационные угрозы. Если появляется какая-то негативная новость, в центре узнают о ней первыми. Соответствующее приложение есть в мобильном телефоне у каждого члена правительства и отраслевика.
«Все тут же получают пуш-уведомления. Например, жители опасаются вырубки деревьев, об этом написали в Telegram. Дальше подключается коллега от Минэкологии или Комлесхоза, прорабатывает вопрос и даёт разъяснения. Когда жители проинформированы, сообщение меняет цвет с красного на жёлтый, а после решения проблемы – на зелёный. Никто не покидает рабочее место, пока вопрос не отработан. В этом одна из идей Инфоцентра», – заключил зампред правительства региона.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сотрудники центра используют ряд информационных систем, одна из которых – «Терминал». Это собственная подмосковная разработка, автоматизирующая распространение контента и хранение данных. Аналитический модуль позволяет отслеживать весь путь прохождения информации от создания инфоповода до выхода его в публичное поле.

В Инфоцентре работают представители более десятка областных ведомств. К работе подключены областные СМИ и стрингеры. Все следят за ситуацией в режиме реального времени и могут максимально быстро информировать жителей.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Мы намерены развивать сотрудничество коллегами из Московской области по разным направлениям. Посмотрели, как работает Информационный центр Подмосковья. Это передовой опыт в стране, который будет полезен Ульяновской области. В современных реалиях мы должны использовать все возможности для налаживания обратной связи с жителями, чутко реагировать на запросы людей. Инструменты Инфоцентра в этом помогают», – поделился впечатлениями Русских.
Ранее сообщалось, что губернаторы Московской и Ульяновской областей Андрей Воробьёв и Алексей Русских обсудили в Красногорске сотрудничество регионов.

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#московская область
#подмосковье
#губернатор
#андрей воробьёв
#информация
#вячеслав духин
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В Подмосковье обработают от вредителей свыше 10 тысяч гектаров леса
05 апреля 2024, 16:29

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Более 10 000 га леса обработают от непарного шелкопряда в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Обработка будет проводится в городских округах, где зафиксированы были очаги массового размножения непарного шелкопряда.

«В этом году на территории лесного фонда трёх городских округов — Егорьевска, Луховиц и Шатуры — будет проведена плановая обработка очагов вредных организмов — непарного шелкопряда. Применяемая при такой обработке техника отличается высокой эффективностью, что позволит провести мероприятия по уничтожению вредителей в предельно сжатые сроки», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия, курирующий лесное хозяйство Владислав Мурашов.

Стоит отметить, что в первую очередь пройдет обработка дуба, берёзы, тополя, липы, ивы, сливы и яблони.

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#владислав мурашов
#мероприятия
#обработка
#вредитель
#лес
#комлесхоз мо
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Для учеников школы в посёлке Фряново провели экологические уроки
05 апреля 2024, 16:06

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Уроки экологического просвещения, посвящённые важности сортировки отходов провели для учеников первых, вторых и четвёртых классов Фряновской школы №25 им. И.А. Копылова в городском округе Щёлково, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Уроки из цикла «Береги природу, сортируй отходы» провёл для ребят эколог из компании «Хартия», которая является региональным оператором по вывозу отходов в Ногинском кластере. На занятиях ребята узнали, как отходы портят природу на нашей планете, загрязняют почву, воду и воздух, а также о том, что на Земле осталось не так много природных ископаемых и их надо беречь. Решить обе эти проблемы поможет сортировка мусора и вторичная переработка отходов», — говорится в сообщении.
Школьникам также рассказали, что в Московской области для сбора вторсырья действует система двух баков. В серые мусорные контейнеры отправляются пищевые отходы и предметы личной гигиены, а в синие — материалы, пригодные для повторного использования и подлежащие переработке, такие как пластик, бумага, стекло и металл.

Уроки завершились игрой «Сортировка», в которой надо было правильно распределить отходы. Все школьники справились с заданием.

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#щёлково
#мусор
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#экология
#минжкх мо
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