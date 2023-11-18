Антисемитизм Маска возмутил крупнейшие корпорации мира

Корпорация Walt Disney приостанавливает размещение рекламы в cоциальной сети X (бывший Twitter) на фоне высказываний предпринимателя Илона Маска о евреях. Об этом пишет издание Hollywood Reporter.

По данным журналистов, компании Walt Disney и Apple (которая, как сообщают американские СМИ, тоже приостановила всю рекламу в X), входят в число крупнейших рекламодателей соцсети.





«Вы, на самом деле, говорите правду», — написал бизнесмен в своём комментарии.



