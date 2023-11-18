Антисемитизм Маска возмутил крупнейшие корпорации мира

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Корпорация Walt Disney приостанавливает размещение рекламы в cоциальной сети X (бывший Twitter) на фоне высказываний предпринимателя Илона Маска о евреях. Об этом пишет издание Hollywood Reporter.
По данным журналистов, компании Walt Disney и Apple (которая, как сообщают американские СМИ, тоже приостановила всю рекламу в X), входят в число крупнейших рекламодателей соцсети.
Илон Маск ранее подвергся серьёзной критике за публичную поддержку поста одного из пользователей социальной сети — тот написал, что еврейские сообщества продвигают в отношении «белых людей» точно такую же ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя.
В европейских странах растёт количество инцидентов, связанных с антисемитизмом, следует из заявления Европейской комиссии (ЕК). Отмечается, что таких инцидентов настолько много, что евреи, проживающие в странах Европы, вновь охвачены страхом, как в самые мрачные времена в истории западных государств.
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Илон Маск ранее подвергся серьёзной критике за публичную поддержку поста одного из пользователей социальной сети — тот написал, что еврейские сообщества продвигают в отношении «белых людей» точно такую же ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя.
«Вы, на самом деле, говорите правду», — написал бизнесмен в своём комментарии.По данным Bloomberg, к протесту Apple также присоединились медиакомпания Lionsgate и корпорация IBM.
В европейских странах растёт количество инцидентов, связанных с антисемитизмом, следует из заявления Европейской комиссии (ЕК). Отмечается, что таких инцидентов настолько много, что евреи, проживающие в странах Европы, вновь охвачены страхом, как в самые мрачные времена в истории западных государств.
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Артем Путинцев