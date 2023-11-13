Илон Маск предрек Европе гражданскую войну

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Американский предприниматель Илон Маск написал в социальной сети X (ранее Twitter), что в Европе может случиться гражданская война.
Таким образом он прокомментировал видео со столкновениями в Великобритании между гражданами страны и мигрантами.
«Европа, кажется, движется к гражданской войне», — написал он.
Ранее сообщалось, что Илон Маск прокомментировал новость газеты The Washington Post, в которой сообщалось о причастности Украины к диверсии на «Северных потоках». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Также ранее издание Reuters сообщалось, что работники SpaseX получили 600 травм из-за стремления Маска к Марсу.
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Алина Юрчак