Антитеррористическую защищённость объектов ЖКХ проверили в Орехово-Зуеве

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
В городском округе Орехово-Зуевский проверили антитеррористическую защищённость объектов водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Проверку вели сотрудники аварийно-восстановительной службы ГКУ Московской области «МОС АВС». Они обследовали три объекта – две канализационно-насосные станции и водозаборный узел. Задачей комиссии была проверка антитеррористической защищённости объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения», – пояснили в пресс-службе.Там отметили, что сотрудники также проконтролировали обучение и работу персонала объектов. По результатам работы был составлен акт.
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Лора Луганская