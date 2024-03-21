В Балашихе выявили владельца «резиновой» квартиры

Фото: Фотобанк МО/Артём Рязанцев
Владельца квартиры, занимающегося фиктивной постановкой на учёт иностранных граждан, выявили в Балашихе, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полицейские проверили одну из квартир в доме на Юбилейной улице. Её 60-летний владелец зарегистрировал на своей жилплощади 11 иностранцев, при этом не предоставив им реального места для проживания», — говорится в сообщении.Против мужчины завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» и отпустили под подписку о невыезде.
Читайте также:
В Котельниках по просьбам жителей провели рейды по пресечению нелегальной миграции
ФСБ предотвратила теракт в воинской части в Екатеринбурге
11 человек пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом из Подмосковья в Северной Осетии
Лев Каштанов