Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Балашихе выявили владельца «резиновой» квартиры

В Балашихе выявили владельца «резиновой» квартиры

21 марта 2024, 14:59
Фото: Фотобанк МО/Артём Рязанцев

Фото: Фотобанк МО/Артём Рязанцев

Владельца квартиры, занимающегося фиктивной постановкой на учёт иностранных граждан, выявили в Балашихе, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полицейские проверили одну из квартир в доме на Юбилейной улице. Её 60-летний владелец зарегистрировал на своей жилплощади 11 иностранцев, при этом не предоставив им реального места для проживания», — говорится в сообщении.
Против мужчины завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» и отпустили под подписку о невыезде.


Если хозяина «резиновой» квартиры признают виновным, ему грозит штраф до 500 тысяч рублей или принудительные работы сроком до трёх лет.

Читайте также:

В Котельниках по просьбам жителей провели рейды по пресечению нелегальной миграции

ФСБ предотвратила теракт в воинской части в Екатеринбурге

11 человек пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом из Подмосковья в Северной Осетии
#балашиха
#криминал
#полиция
#регистрация
#иностранцы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Обезьяна бросилась на мотоциклиста ради еды и устроила аварию — видео
В Таиланде обезьяна прыгнула на мотоцикл ради еды и устроила ДТП
21 марта 2024, 15:52

Фото: istock / Dmytro Buianskyi

В Таиланде обезьяна захотела раздобыть еды и устроила ДТП. Об этом сообщает Thaiger.
Инцидент произошел около храма Пра Пранг Сам Йот, где живет очень много обезьян и каждый год они становятся все более агрессивные. Хозяин гаража для мотоциклов из региона Лопбури по имени Чаначай Сангсит рассказал журналистам об инциденте и предоставил видео.

На кадрах примат бежит через дорогу и замечает свисающий пакет с едой с ручки мотоцикла. Обезьяна кинулась за угощеньем, из-за чего водитель потерял равновесие и упал. К месту аварии начали сбегаться другие звери, желая чего-нибудь поесть, но почти всех быстро отогнали. Одному из приматов все же удалось присвоить себе пакет с едой.

Мотоциклист получил незначительные травмы.

Читайте также:

11 человек пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом из Подмосковья в Северной Осетии

Тесть Прилучного Брутян задержан за организацию подпольного казино

Масштаб обвала на руднике «Пионер» в 22 раза превысил изначальные оценки

#дтп
#видео
#водитель
#травмы
#аварии
#инцидент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Детская мафия» напала на 11-летнего ребёнка и выстрелила в него
В Петербурге подростки избили 11-летнего мальчика и выстрелили в щеку
21 марта 2024, 15:23

Фото: istock / gorodenkoff

В Санкт-Петербурге компания подростков заманила 11-летнего мальчика на площадку и избила до сотрясения мозга. Об этом стало известно 78.ru.
Мать ребенка сообщила, что отпустила сына гулять во двор жилого комплекса «До Ре Ми». Там же играли соседские дети и мальчик начал бегать с ними. В какой-то момент к нему подошли двое хулиганов.

Один из них толкнул школьника, из-за чего он упал на асфальт. Агрессивные подростки начали бить его ногами по животу. Затем один из юных бандитов достал игрушечный пистолет и выстрелил в щеку мальчику. После издевательств они ушли.

Мальчик самостоятельно добрался домой и пожаловался матери на сильную боль в голове. На теле ребенка было много синяков и ссадин. Медики диагностировали у школьника черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Читайте также:

11 человек пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом из Подмосковья в Северной Осетии

Тесть Прилучного Брутян задержан за организацию подпольного казино

Масштаб обвала на руднике «Пионер» в 22 раза превысил изначальные оценки

#дети
#подростки
#мать
#пистолет
#асфальт
#двор
#медики
#мальчик
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Figaro: Парижский Лувр сообщил про угрозу взрыва «Джоконды» Леонардо да Винчи
21 марта 2024, 15:16

Фото: iStock/walencienne

Злоумышленники направили в Парижский Лувр сообщение с предупреждением об угрозе взрыва знаменитой картины Леонардо да Винчи «Джоконда». Про угрозы сообщается на сайте музея, передает Le Figaro.
«Мы стремимся взорвать Мону Лизу и другие шедевры. Просто предупреждение: 100 кг С4 наносят большой вред», – говорится в послании злоумышленников.

Полиция немедленно оцепила территорию музея и начала проводить обыск, однако правоохранители не нашли ни одного подозрительно предмета.

Интерес различных хулиганов к картине Леонардо да Винчи «Джоконда» сохраняется на высоком уровне. Совсем недавно власти музея столкнулись с ситуацией, когда картину облили супом, мотивируя свой поступок тем, что продвигают «право на здоровое и устойчивое питание»

Читайте также:

В Клину пройдёт музыкальный спектакль, посвящённый Пушкину

1 апреля начнется второй Всероссийский конкурс юного художника

Последний потомок поэта Пушкина высказался о фильме «Онегин»
#франция
#музей
#лувр
#леонардо да винчи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Калининградские власти сообщили о масштабном сбое таможенной системы Литвы
Калининградские власти: произошел сбой в информационной системе таможни Литвы
21 марта 2024, 14:57

Фото: iStock/NejauPhoto

Калининградские власти заявили о серьезной неисправности в информационной системе литовской таможни, которая в ночь на четверг не пропустила ни одного грузовика из России, а утром в четверг пропустила лишь четыре фуры.
«С 23.00 (0.00 мск) 20 марта до 11.00 (12.00 мск) 21 марта литовская сторона не приняла ни одного грузового транспортного средства, в 11.00 сегодня запустила четыре автомобиля от нас. По нашей информации связано это с масштабным сбоем в работе литовских таможенных информационных систем», — заявил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что на границе с Литвой скопилось 165 грузовиков: 140 перед пунктом пропуска и 25 на нейтральной полосе, которые уже были оформлены российскими таможенниками. В среду за день литовская таможня оформила только 28 грузовиков.

Читайте также:

Литва запретила высадку пассажиров из поездов, следующих в Калининград

Литва признала угрозой нацбезопасности почти 400 россиян

Литва ужесточит контроль над ввозимым из России зерном
#таможня
#контроль
#пропуска
#новости
#литва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Воронеже водитель маршрутки придавил палец пассажирки и уехал, оторвав его
21 марта 2024, 14:46

Фото: istock / m-gucci

Жительница Воронежа лишилась пальца, выходя из автобуса. Об этом сообщает Телеграм-канал «Полиция Воронежской области».
Инцидент произошел утром 21 марта около дома № 45 по Ленинскому проспекту. 39-летняя местная жительница собиралась зайти в автобус, который следовал по маршруту № 97, но водитель прищемил ей руку и уехал. Женщину госпитализировали, в медучреждении ей диагностировали травматическую ампутацию фаланги пальца правой руки.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают факты произошедшего. Информация о задержании водителя не приводится.

Ранее подмосковный травматолог Александр Григорьев назвал самые частые травмы от электросамокатов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

11 человек пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом из Подмосковья в Северной Осетии

Тесть Прилучного Брутян задержан за организацию подпольного казино

Масштаб обвала на руднике «Пионер» в 22 раза превысил изначальные оценки

#полиция
#автобус
#водитель
#больница
#травма
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Котельниках по просьбам жителей провели рейды по пресечению нелегальной миграции
21 марта 2024, 14:45

Фото: Istockphoto / z1b

По многочисленным запросам жителей Котельников проведены профилактические мероприятия в рамках операции «Антикриминал», сообщил глава городского округа Сергей Жигалкин. По его словам, рейды проходили во 2-м Покровском проезде.
«По результатам проведённой работы в течение двух дней в Котельниковский отдел полиции были доставлены более 40 человек, 13 – за нарушение миграционного законодательства», – написал Жигалкин в своём телеграм-канале.
Он пояснил, что рейды проводили сотрудники отделения полиции «Люберецкое» совместно с приданными силами Главного управления МВД России по Московской области и администрацией городского округа.

Читайте также:

Школьники из Котельников завоевали награды регионального этапа олимпиады по истории

В Котельниках для школьников организовали урок по доврачебной помощи

Жителей Котельников приглашают принять участие в еженедельных забегах
#котельники
#сергей жигалкин
#рейды
#мвд
#полиция
#мигранты
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФСБ предотвратила теракт в воинской части в Екатеринбурге
21 марта 2024, 14:08

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ задержала мужчину, готовившего теракт в воинской части в Екатеринбурге. При себе у него были обнаружены пять самодельных зажигательных устройств, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области.
Задержанный мужчина является функционером экстремистской организации «Граждане СССР». При себе он имел самодельные взрывчатые устройства, которые изъяли сотрудники ФСБ.

В настоящее время преступник задержан, проводятся следственно-розыскные мероприятия на предмет поиска сообщников экстремиста.

Возбуждено уголовное дело о совершении преступления в части 1 статьи 30 и части 2 статьи 205 УК России («Приготовление к террористическому акту»). Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Читайте также:

В России впервые лишили приобретенного гражданства осужденного за фейки об армии

В Подмосковье задержали мужчину, который находился в международном розыске

Звезду сериала «Слово пацана» Никиту Кологривого отправили в спецприёмник после пьяного дебоша в баре - видео
#фсб
#теракт
#екатеринбург
#воинская часть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
11 человек пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом из Подмосковья в Северной Осетии
21 марта 2024, 14:00

Фото: Istockphoto / conejota

Экскурсионный микроавтобус из Подмосковья столкнулся в Северной Осетии с фурой. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.
«Столкновение экскурсионного микроавтобуса Mercedes с туристами из Подмосковья и фуры MAN произошло на въезде в селение Чикола Ирафского района Северной Осетии. В автобусе находились водитель и 15 туристов. Шофёр и 10 туристов, в том числе ребёнок 2011 года рождения, доставлены в лечебные учреждения с травмами», – уточнили в чрезвычайном ведомстве.
На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб и правоохранители. Все причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Читайте также:

В Петербурге автобус зажал ногу пенсионерки и 100 метров тащил её по асфальту

Водитель поссорился с женой и поджёг свой автобус прямо на заправке

В Одинцове загорелся автобус
#дтп
#авария
#подмосковье
#московская область
#туристы
#фура
#грузовик
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Обвиняемому в расправе над 31 пенсионеркой «поволжскому маньяку» вынесли приговор
Житель Казани получил пожизненный срок за убийство 31 пенсионерки
21 марта 2024, 14:00

Фото: istock / AMilkin

Верховный суд Республики Татарстан приговорил к пожизненному сроку жителя Казани, который убил 31 пенсионерку. Об этом сообщает ТАСС.
«Окончательно назначить Тагирову наказание по совокупности приговоров в виде пожизненного лишения свободы. Назначить Тагирову отбывание наказания в течение первых 10 лет в тюрьме, оставшийся срок наказания — в исправительной колонии особого режима», — вынес приговор судья.
Тагиров совершал свои преступления в период с марта 2011 года по октябрь 2012-го. Он выслеживал одиноких женщин, после чего попадал в их квартиры, представляясь сотрудником коммунальной службы. Затем он нападал на них, жестоко избивал, душил и забирал их деньги.

Преступления долгое время оставались нераскрытыми, и только в 2020 года удалось установить личность убийцы и задержать его.

Ранее Генпрокуратура назвала инсценировкой смерть «крабового короля» Кана. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

11 человек пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом из Подмосковья в Северной Осетии

Тесть Прилучного Брутян задержан за организацию подпольного казино

Масштаб обвала на руднике «Пионер» в 22 раза превысил изначальные оценки

#суд
#приговор
#деньги
#квартиры
#наказание
#татарстан
#убийство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф