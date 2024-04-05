Неподалёку от «Крокуса» силовики задержали 30 мигрантов, работающих незаконно

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства провели полицейские и росгвардейцы Московской области на строительстве жилого комплекса в Красногорске на 65-м км МКАД, в результате было обнаружено 30 нелегалов, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По итог проверки на 30 приезжих из Средней Азии и ближнего зарубежья были составлены административные протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России», — говорится в сообщении.Нарушителей оштрафовали на 5 тысяч рублей, их ждёт выдворение из страны. Сейчас полицейские выясняют, кто несёт ответственность за нелегальный наём мигрантов.
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