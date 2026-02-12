«Доказательств нет, проблемы — есть»: Apple блокирует аккаунты тысяч россиян за одно совпадение
Apple блокирует аккаунты россиян за совпадение ФИО с теми, кто под санкциями США
Apple массово ограничивает доступ к аккаунтам россиян, если их ФИО совпадают с именами людей из американских санкционных списков. Об этом пишет Baza.
Уточняется, что из-за автоматической проверки данных страдают юзеры с распространенными именами. Проверяется в том числе дата рождения и регион. Ограничения сказываются на покупках в App Store, а также на подписках Apple Music и iCloud+.
«Apple не может обрабатывать покупки, потому что мои данные потенциально совпадают с данными человека из санкционного списка. Не совпадают, а именно «потенциально». То есть никаких доказательств нет, но проблемы уже есть», — говорит один из пострадавших.
Чтобы восстановить доступ, требуется подтверждение личности, включая фото паспорта. Официальных комментариев от Apple по ситуации пока не поступало.