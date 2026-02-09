FT: в Европе хотят срочно сократить зависимость от Visa и Mastercard
Глава Европейской платежной инициативы Мартина Веймерт призвала банки ЕС срочно снизить зависимость от американских платежных систем Visa и Mastercard. Об этом сообщает Financial Times.
По словам Веймерт, использование зарубежных сервисов может стать уязвимостью для Евросоюза в случае ухудшения отношений с США. Она отметила, что у Европы уже есть собственные платежные решения, однако полноценного международного сервиса пока не создано.
На фоне сокращения доли наличных банки, входящие в EPI, запустили сервис Wero — европейский аналог Apple Pay. Тем не менее, как подчеркивает Веймерт, одного такого инструмента недостаточно для обеспечения финансовой независимости региона.
В качестве дополнительной меры рассматривается внедрение цифрового евро, который мог бы использоваться для проведения платежей внутри союза. Однако часть банков выступает против этой идеи, указывая, что новая система во многом дублирует функции Wero и не дает пользователям заметных преимуществ.
