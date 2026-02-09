FT: в Европе хотят срочно сократить зависимость от Visa и Mastercard

09 февраля 2026, 13:52

Фото: iStock/Phira Phonruewiangphing

Глава Европейской платежной инициативы Мартина Веймерт призвала банки ЕС срочно снизить зависимость от американских платежных систем Visa и Mastercard. Об этом сообщает Financial Times.