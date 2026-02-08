В Россию завозят айфоны и макбуки с Украины по одной схеме

08 февраля 2026, 17:37

SHOT: украинские макбуки и айфоны завозят в РФ по серой схеме

Фото: istockphoto/Wirestock

На российском рынке начали появляться iPhone, телевизоры и MacBook Apple, ввезенные с Украины. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.