В Россию завозят айфоны и макбуки с Украины по одной схеме
На российском рынке начали появляться iPhone, телевизоры и MacBook Apple, ввезенные с Украины. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Как утверждают источники издания, технику сначала вывозят с Украины в Польшу, после чего доставляют в Россию через Беларусь в основном на рынки и в небольшие торговые точки. Сообщается, что устройства без проблем работают в РФ, поскольку используют единую для стран СНГ прошивку, а в инструкциях присутствует русский язык.
По данным журналистов, на Украине снизился спрос на дорогую электронику бренда, тогда как в России товары со стикером «Apple Украина» покупают активнее из-за более низкой цены. Украинские iPhone 17 Pro, как отмечается, стоят на пять-семь тысяч рублей дешевле среднерыночных, а MacBook и телевизоры — примерно на 15 тысяч рублей меньше по сравнению с поставками из Японии и ОАЭ.
