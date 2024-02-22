Аптеки в РФ хотят торговать ветпрепаратами

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Владельцы аптечных точек выступили за торговлю ветеринарными препаратами.
Соответствующее обращение было направлено вице-премьеру Дмитрию Григоренко от Национальной фармацевтической палаты, Российской ассоциации аптечных сетей, Союзфармы и «Деловой России», пишут «Известия». Поддержку инициативе выразили в Россельхознадзоре, однако в Минздраве данное предложение встретили отрицательно.
Представители аптечной отрасли обосновали свою просьбу постоянным ростом числа домашних животных в стране, превышающим, по оценкам специалистов, 63 миллиона. В правительстве подтвердили получение обращения о необходимости внесения изменений в закон «Об обращении лекарственных средств».
В Россельхознадзоре выразили готовность поддержать предложения о поправках, при условии сохранения требований к лицензированию ветеринарных препаратов. В Минздраве отметили, что в мире практика совместной продажи лекарств для медицинского и ветеринарного применения не распространена, и подчеркнули, что соблюдение соответствующих требований качества напрямую связано с охраной здоровья и жизнью граждан.
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Представители аптечной отрасли обосновали свою просьбу постоянным ростом числа домашних животных в стране, превышающим, по оценкам специалистов, 63 миллиона. В правительстве подтвердили получение обращения о необходимости внесения изменений в закон «Об обращении лекарственных средств».
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Артем Кузьмин