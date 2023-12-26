Ветеринар Кирнос рекомендовала использовать обувь для собак зимой

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Ведущий ветеринарный врач Евгения Кирнос заявила, что в зимний период лапы собак нуждаются в особом уходе, поэтому на прогулках следует использовать специальную обувь.
Кроме этого, необходимо можно мазать лапы питомцу специальными кремами и воском.
Отличным вариантом, считает специалист, служат специальные носки с прорезиненной подошвой или ботинки для животных. Такая обувь может помочь привыкнуть питомцу ходить в ней. Также носки подойдут взрослой собаке, не привыкшей к обуви.
Также Кирнос рекомендовала следить за длиной ногтей и шерстью между подушечками лап.
Ранее в Сети стало популярно видео с котом, ведущим себя как кролик. Как пишет utro.ru, милый питомец набрал большое количество лайков и просмотров пользователей соцсетей.
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«Нужно использовать специальные кремы, воски или защитную обувь. Кремы и воски наиболее просты и удобны в применении, после прогулки достаточно смыть их теплой мыльной водной и насухо вытереть лапы», — пояснила в беседе с «Москвой 24» врач.
Также Кирнос рекомендовала следить за длиной ногтей и шерстью между подушечками лап.
Ранее в Сети стало популярно видео с котом, ведущим себя как кролик. Как пишет utro.ru, милый питомец набрал большое количество лайков и просмотров пользователей соцсетей.
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Мелисса Тимофеева