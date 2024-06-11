Арендовать электровелосипеды можно уже в 25 подмосковных населённых пунктах

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Аренда электровелосипедов доступна уже в 25 населённых пунктах Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Этот двухколёсный транспорт представлен на территории региона компанией Whoosh.
«Сервис аренды электровелосипедов работает в Подмосковье второй год. Для жителей и гостей Подмосковья доступно более 2 тыс. электровелосипедов и около 6 тыс. парковочных зон», – говорится в сообщении.Согласно статистике, электровелосипеды востребованы у пользователей для более длительных поездок. Время аренды на них – на 26-31% дольше, чем на электросамокатах. Прокатные электровелосипеды сбрасывают скорость в зонах с интенсивным пешеходным движением для безопасности пользователей и пешеходов.
Согласно правилам дорожного движения, на электровелосипеды мощностью менее 0,25 кВт распространяются те же правила, что и на механические велосипеды. При этом сервис компании Whoosh доступен для пользователей старше 18 лет.
Среди населённых пунктов, где доступен сервис аренды электроведосипедов – Балашиха, Железнодорожный, Видное, Дзержинский, Долгопрудный, Жуковский, Королёв, Красногорск, рабочий посёлок Нахабино, Лобня, Люберцы, Красково, Мытищи, Ногинск, Одинцово, рабочий посёлок Заречье, Подольск, Пушкино, Ивантеевка, Раменское, Реутов, Фрязино, Химки, Щёлково и Электросталь.
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Лора Луганская