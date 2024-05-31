Опрос: Россияне считают альтернативой гаджетам для детей велосипеды

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Опрос СберМаркетинга показал, что 41% россиян считают хорошей альтернативой гаджетам для детей велосипеды.
В тройку вещей, которые могут заменить гаджеты детям, вошли Lego и аналогичные конструкторы, а также настольные игры для игры вдвоём или всей семьей.
Другой опрос Rambler&Co и «Союзмультфильм» показал, что взрослые россияне больше всего испытывают ностальгию по играм во дворе и возможности весь день смотреть мультфильмы.
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«90% респондентов интересуются покупкой товаров в едином стиле – для родителя и ребёнка. Чаще всего семьи хотят покупать одинаковую одежду: футболки, худи или толстовки, кроссовки, спортивные костюмы. Популярностью также пользуются средства передвижения и аксессуары для них: велосипеды (56%) и самокаты (37%)», — добавил в беседе с Газета.ру коммерческий директор СберМаркетинг Евгений Решетников.
Другой опрос Rambler&Co и «Союзмультфильм» показал, что взрослые россияне больше всего испытывают ностальгию по играм во дворе и возможности весь день смотреть мультфильмы.
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Мелисса Тимофеева