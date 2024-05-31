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Опрос: Россияне считают альтернативой гаджетам для детей велосипеды

31 мая 2024, 21:01
Фото: iStock/LeManna

Фото: iStock/LeManna

Опрос СберМаркетинга показал, что 41% россиян считают хорошей альтернативой гаджетам для детей велосипеды.
В тройку вещей, которые могут заменить гаджеты детям, вошли Lego и аналогичные конструкторы, а также настольные игры для игры вдвоём или всей семьей.

«90% респондентов интересуются покупкой товаров в едином стиле – для родителя и ребёнка. Чаще всего семьи хотят покупать одинаковую одежду: футболки, худи или толстовки, кроссовки, спортивные костюмы. Популярностью также пользуются средства передвижения и аксессуары для них: велосипеды (56%) и самокаты (37%)», — добавил в беседе с Газета.ру коммерческий директор СберМаркетинг Евгений Решетников.



Другой опрос Rambler&Co и «Союзмультфильм» показал, что взрослые россияне больше всего испытывают ностальгию по играм во дворе и возможности весь день смотреть мультфильмы.

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#гаджеты
«Безумцы»: Песков высказался об идее ареста журналистов из РФ Фондом Клуни
Песков назвал безумцами членов Фонда Клуни за идею ареста журналистов РФ
31 мая 2024, 21:52

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безумным план Фонда Клуни добиваться арестов российских журналистов за рубежом. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.
Отвечая на вопрос об отношении к такой инициативе в Кремле, Песков призвал журналистов запросить аргументацию «у этих безумцев».

Ранее сотрудница учреждённого актёром Джорджем Клуни и его супругой Амаль «Фонда Клуни за справедливость» заявила, что организация намерена добиться от стран Евросоюза и от Международного уголовного суда (МУС) ареста российских журналистов, которые, находясь за пределами страны, освещают события на Украине в пророссийском ключе.

Отмечается, что целью такой инициативы является уголовное преследование в отношении журналистов из России по делу о «пропаганде войны».

Кроме того, Фонд намерен проводить аналогичные акции в отношении всех работников российских СМИ.

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#журналист
#сша
#россия
#арест
#дмитрий песков
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Депутат Толмачёв: Трамп — главный «рок-н-ролльщик» предвыборной гонки в США
31 мая 2024, 21:21

Фото: сайт Дональда Трампа

Депутат Госдумы Александр Толмачёв назвал Дональда Трампа главным «рок-н-ролльщик» предвыборной гонки в США из-за вердикта присяжных суда по поводу его вины.
Он отметил, что это обстоятельство станет активно использоваться конкурентами Трампа во время предвыборной гонки для дискредитации его образа.

«Конкуренты Трампа будут стараться использовать этот факт, но в то же время для сторонников он предстанет жертвой произвола действующей власти. Трамп — рок-н-ролльщик от политики, и текущие события вполне органично укладываются в образ. Его репутацию трудно испортить: личностью неоднозначной он был и до вердикта присяжных», — отметил в беседе с NEWS.ru Толмачёв.

Ранее суд присяжных в уголовном суде Манхэттена признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным по уголовному делу о сокрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниелс.

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#суд
#сша
#трамп
#выборы
#дональд трамп
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Минюст РФ признал Екатерину Дунцову* иноагентом
31 мая 2024, 21:06

Фото: сайт Минюста РФ

Министерство юстиции РФ внесло журналистку Екатерину Дунцову* в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается в обновлённом списке на сайте ведомства.
В пятницу Минюст дополнил свой реестр иноагентов.

В него вошла журналистка, экс-депутат Ржевской городской думы Екатерина Дунцова*, ранее планировавшая участвовать в президентских выборах 2024 года.

Помимо неё в список попали журналистка Марина Литвинович*, активистка движения жён мобилизованных «Путь домой»* Мария Андреева* и блогер Павел Иванов*.

Также пополнился список организаторов, выполняющих функции иностранных агентов. К ним отнесли интернет-проект «SOTA»*, проект «Republic»*, движение «Путь домой»* и ООО «Счастливый билет»*.

Кроме того, Минюст РФ исключил из реестра ООО «Чайка Белые Сады» (ранее – ООО «Москоу диджитал медиа») в связи с утратой признаков иностранного агента.

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**запрещённая в России террористическая организация
***нежелательная в России организация
#иноагенты
#минюст рф
#россия
#ограничение
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Путин освободил Логинова от должности статс-секретаря – замглавы Минюста РФ
31 мая 2024, 20:55

Фото: сайт Кремля

Статс-секретарь – замглавы Минюста РФ Андрей Логинов освобождён от должности. Соответствующий указ в пятницу подписал президент России Владимир Путин.
Ранее в этот день глава государства осуществил первую кадровую перестановку в Совете безопасности России после назначения его секретарём Сергея Шойгу. От должности был освобождён его заместитель Михаил Попов.

Путин в пятницу также провёл телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, в ходе которого обсудил будущий июльский саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится в Казахстане. На этом саммите будет рассматриваться вопрос о предоставлении Белоруссии статуса члена ШОС.

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#владимир путин
#минюст рф
#пост
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Польша обвинила Россию в причастности к сообщению в СМИ о мобилизации
Минцифры Польши заподозрило РФ в причастности к дезинформации о мобилизации
31 мая 2024, 20:28

Фото: iStock/ffikretow

Министерство цифровых технологий Польши подозревает Россию в причастности к появлению в информационной ленте госагентства РАР недостоверной информации о частичной мобилизации в республике и отправке военных на Украину.
Ранее польское информагентство РАР дважды публиковало и аннулировало сообщение о том, что премьер-министр страны Дональд Туск принял решение о частичной мобилизации в стране с 1 июля. Отмечалось, что под отправку на Украину попадут 200 тысяч поляков. Спустя несколько минут издание уточнило, что информация является фейковой.

Ведомство сообщило, что считает Россию причастной к совершению этой кибератаки, в результате которой на сайте появилась недостоверная информация.

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#польша
#россия
#сми
#фейки
#мобилизация
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Politico: обстановка в Европе имеет сходство с началом Первой мировой войны
31 мая 2024, 20:01

Фото: iStock/butenkow

Обозреватель издания Politico Джейми Деттмер утверждает, что нынешняя обстановка в Европе имеет сходство с ситуацией перед началом Первой мировой войны.
По словам Деттмера, среди сходств наблюдается увеличение числа политических группировок, движений, которые склонны к насилию, и агрессивного националистического мышления. Он также напомнил о покушении премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которое должно стать «тревожным звоночком».

Обозреватель заключил, что в скором времени историки смогут оценить данное покушение как еще один промежуточный этап на пути к «тревожному сползанию Европы в абсолютную политическую враждебность».

Напомним, 15 мая этого года Роберт Фицо посетил выездное заседание правительства. На выходе из здания на него напал мужчина и произвёл пять выстрелов. Согласно данным МВД Словакии, нападавший руководствовался политическими мотивами. Он был против решения Фицо прекратить поставки военной помощи Украине. В настоящее время злоумышленник находится под стражей.

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#насилие
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В НАТО начинают соглашаться с необходимостью дипломатического урегулирования на Украине
МИД Турции: НАТО начинает разделять идею о мирном урегулировании на Украине
31 мая 2024, 20:00

Фото: iStock/Michele Ursi

Всё больше стран НАТО начинают поддерживать точку зрения Турции о необходимости решения конфликта на Украине дипломатическим путём. Об этом заявил глава МИД страны Хакан Фидан в кулуарах неформального заседания глав внешнеполитических ведомств стран НАТО.
По его словам, страны НАТО продолжают прилагать усилия по оказанию поддержки Украине в военной сфере. Однако Турция, в противовес им, регулярно поднимает вопрос о необходимости дипломатического урегулирования конфликта. Многие члены альянса пренебрегают этим. Но сейчас наблюдается тенденция по увеличению числа стран, которые меняют свою позицию и переходят на сторону Анкары.

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#турция
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#украина
#переговоры
#политика
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«Нюхает волосы маленьких девочек»: в Германии испугались состояния Байдена
Бизнесмен Дотком уверен, что Байден может начать ядерную войну
31 мая 2024, 19:29

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден способен начать ядерную войну, от него не следует ждать сострадания к людям. Об этом написал в соцсети Х предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
Он призвал не ждать сострадания от человека, который «нюхает волосы маленьких девочек». По его словам, Байден способен без колебаний нажать ядерную кнопку.

Ранее по сети разлетелись видеоролики, на которых Байден нюхал волосы девушек и несовершеннолетних детей.

Ранее депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет обозначил семью Байдена как спонсора терактов в России. По его словам, члены семьи президента США причастны к атакам, происходящим на российской территории.

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#джозеф байден
#ядерное оружие
#сша
#россия
#опасность
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Посол РФ в КНР Моргулов: США готовят для Тайваня украинский сценарий
31 мая 2024, 19:22

Фото: iStock/HUNG CHIN LIU

Российский посол в Китае Игорь Моргулов заявил, что РФ видит стремление США нагнетать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению посла, Вашингтон может организовать провокацию в отношении КНР согласно украинскому сценарию в Южно-Китайском море у Тайваня. Моргулов подчеркнул, что Москва фиксирует намерения Штатов сформировать очаг напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что планирует на предстоящем саммите в Вашингтоне договориться о сотрудничестве с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией для совместного противостояния Китаю.

Напомним, Вашингтон неоднократно открыто заявляет о своей борьбе с Пекином в различных сферах. Так, США намерены поставить Китай перед выбором между Россией и странами Запада в вопросах торговли.

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#москва
#сша
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