С начала года в поездах ЦППК перевезли 18 тысяч велосипедов

Фото: пресс-служба ЦППК
Пассажиры Центральной ППК успели с начала года перевезти с собой в поездах более 18 тысяч велосипедов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Больше всего велосипедов провозили на Ярославском направлении – 3,8 тыс. раз. Возить их бесплатно можно ежедневно с 11 до 16, а также с 21 до 6 часов. В остальное время стоимость билета составляет 60 рублей при дальности поездки до 100 км и 120 рублей – если дальность превышает 100 км», – говорится в сообщении.В ЦППК напомнили, что для тех, кто часто путешествует с велосипедом, действует специальная услуга «Велоопция». Узнать о ней подробнее можно по ссылке.
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Лора Луганская