Археологи обнаружили в курганах скифов колчаны из человеческой кожи

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Учёные-археологи подвергли тщательному анализу 45 образцов кожи, из которых изготавливались колчаны для стрел, обнаруженные в скифских курганах на юге Украины. Исследование показало, что при изготовлении двух колчанов использовалась человеческая кожа
Артефакты были раскопаны в разных погребальных курганах знатных скифов на протяжении последних десятилетий. Химики при помощи анализа белковых соединений установили, что два колчана частично были изготовлены из человеческой кожи. Возраст находок составляет около 2,4 тысячи лет, то есть захоронения были сделаны в период расцвета скифской культуры.
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