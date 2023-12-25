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Археологи обнаружили в курганах скифов колчаны из человеческой кожи

25 декабря 2023, 15:57
Фото: istockphoto/OlyaSolodenko

Фото: istockphoto/OlyaSolodenko

Учёные-археологи подвергли тщательному анализу 45 образцов кожи, из которых изготавливались колчаны для стрел, обнаруженные в скифских курганах на юге Украины. Исследование показало, что при изготовлении двух колчанов использовалась человеческая кожа

Ещё древнегреческий историк Геродот писал, что скифы использовали черепа своих поверженных врагов для изготовления чаш для питья, а из кожи, снятой с правых рук, делали колчаны для стрел, напоминает журнал PLOS One. Таким образом, его слова нашли своё частичное подтверждение благодаря исследованиям современных учёных.

Артефакты были раскопаны в разных погребальных курганах знатных скифов на протяжении последних десятилетий. Химики при помощи анализа белковых соединений установили, что два колчана частично были изготовлены из человеческой кожи. Возраст находок составляет около 2,4 тысячи лет, то есть захоронения были сделаны в период расцвета скифской культуры.

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#археология
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Подмосковная «Система-112» в праздники будет работать в усиленном режиме
25 декабря 2023, 16:29

Фото: пресс-служба Центра по приёму и обработке вызовов 112

«Система-112» Московской области в период новогодних праздников будет работать в усиленном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Центра по приёму и обработке вызовов 112.
«Зимой количество вызовов значительно возрастает. Если летом на номер 112 поступает порядка 30 тыс обращений в сутки, то в зимнее время их число увеличивается до 50 тыс. В праздничные дни растёт количество вызовов, связанных со взрывами петард и фейерверков, так как неосторожное обращение с пиротехникой часто приводит к травмам», – отметили в пресс-службе.
Жителей Московской области попросили быть осторожнее, соблюдать правила безопасности, а в экстренной ситуации звонить по телефону 112.

В пресс-службе подчеркнули, что, несмотря на нагрузку, ни один вызов не остаётся не принятым.

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#каникулы
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Мантуров назвал условия снижения цен на автомобили «Лада»
Мантуров: Российские авто подешевеют после снижения затрат на логистику
25 декабря 2023, 16:13

Фото: istockphoto/Fahroni

Цены на российские автомобили могут снизиться после понижения ключевой ставки и снижения расходов на логистику, которые значительно выросли в последнее время. Об этом заявил вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
По его словам, в нынешнем году, если брать в расчёт продукцию автоконцерна «АвтоВАЗ», где он по совместительству возглавляет совет директоров, рост цен составил порядка 11%. В основном это связано из-за усложнённой логистики, курсовой разницы и дороговизны заёмных средств, передает РИА Новости. Доходы перевозчиков, получаемые за доставку одной машины, уже сравнимы с доходами автопроизводителя.

Вице-премьер отметил, что с постепенным снижением ключевой ставки и логистических расходов автоконцерн будет следить за тем, чтобы стоимость машин также поступательно снижалась или как минимум сохранялась на том же уровне.

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В Госдуме прокомментировали проект о запрете ходить голыми
Милонов после отказа проекту о запрете ходить голыми призвал учесть мнение людей
25 декабря 2023, 16:07

Фото: iStock/Oleg Elkov

Автор законопроекта о штрафах за появление в обнаженном виде в общественных местах, депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что мнение большинства граждан России, которые категорически против «содомских случек», должно быть учтено сегодня. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что парламентарий подтвердил, что получил отрицательный отзыв правительства на подготовленный им законопроект, согласно которому за появление в общественных местах в обнаженном или полуобнаженном предполагался штраф или пятнадцать суток ареста.

В беседе с РИА Новости Милонов подчеркнул, что появляться на публике голым является неприличным занятием. По его мнению, большинство россиян солидарны с депутатом.

Напомним, блогерша Анастасия Ивлеева организовала вечеринку в ночь с 20 на 21 декабря в клубе Mutabor. Дресс-код мероприятия предполагал минимум одежды. При этом Анастасия обещала направить деньги, вырученные с продажи билетов на второй день вечеринки, на благотворительность.

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#праздник
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В химкинском ЖК «1-й Шереметьевский» в 2026 году появится детсад
25 декабря 2023, 15:55

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

В микрорайоне Подрезково городского округа Химки в следующем году начнут строительство детсада на 400 мест. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области, которое выдало соответствующее разрешение.
«Детский сад на 400 мест построят в ЖК «1-й Шереметьевский» микрорайона Подрезково. Трёхэтажное здание будет располагаться между жилыми корпусами и школой с бассейном. Проект дошкольного учреждения, помимо групповых ячеек, предусматривает музыкальный и спортивный залы, мастерские и медицинский блок», – говорится в сообщении.
На территории детсада оборудуют игровые площадки.

Строительство объекта планируют начать летом 2024 года и завершить в 2026-м.

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#московская область
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На маршрутах Подмосковья появились брендированные автобусы Мострансавто
25 декабря 2023, 15:30

Фото: пресс-служба транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

На маршруты Мострансавто вышли автобусы, забрендированные в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Об этом сообщила пресс-служба транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Брендированные автобусы появились в рамках проекта «Зима в Подмосковье». В общей сложности было украшено 60 автобусов большого класса.

«Компания ежегодно принимает участие в проекте «Зима в Подмосковье», главная цель которого — познакомить туристов и жителей региона с достопримечательностями и местами проведения зимнего отдыха в Московской области», — отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что помимо тематической символики, на внешний бортах транспорта находится электронный адрес сайта «Путеводитель по Подмосковью». Также внутри салонов автобусов на протяжении праздников пассажиров будут сопровождать аудио поздравления с Новым годом от жителей и гостей Московской области.

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Губернатор Воробьёв исполнит новогодние желания трёх юных жителей Подмосковья
25 декабря 2023, 15:17

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв принял участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний». Глава региона снял с новогоднего дерева три шара, на которых свои заветные мечты написали Саша из Богородского округа, Матвей из Ивантеевки и Дима из Балашихи.
«Каждый год мы наряжаем Ёлку желаний. Главная задача – чтобы любой мог внести свою лепту, помочь тому, кто в этом очень нуждается, сделать маленькое чудо. Я с удовольствием присоединяюсь к этой акции. Мы вместе с Дедом Морозом обязательно исполним мечты ребят», – пообещал губернатор.
11-летний Саша в ближайшее время сможет полетать на вертолёте. 14-летний Дима получит в подарок шведскую стенку, а восьмилетний Матвей попробует себя в роли танкиста. Его мама Юлия – офицер группы военно-патриотической подготовки. После участия в спецоперации она получила звание ветерана боевых действий.

Благотворительная акция «Ёлка желаний» организована «Движением первых». 4 декабря этого года старт ей дал президент. Зайдя на сайт, каждый может подарить сказку детям с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья, тяжёлыми формами заболеваний, а также ребятам из семей военнослужащих, участников СВО и проживающим в новых регионах. Также в этом году исполняют мечты и детей с подшефных территорий Подмосковья.

Акция проводится в России с 2018 года. За пять лет её существования удалось исполнить желания более 106 тыс детей.

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#московская область
#акция
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Россиянин получил десятки тысяч рублей за отмененный три года назад авиарейс
Мужчина получил 81,7 тысячи рублей за отмененный три года назад рейс на Бали
25 декабря 2023, 15:09

Фото: istock / PeopleImages

Турист из России благодаря Роспотребнадзору получил больше 80- тысяч рублей за отмененный три года назад авиарейс на Бали. Об этом ведомство сообщает в телеграм-канале.

Известно, что мужчина приобрел авиабилет из Москвы в Денпасар с вылетом в апреле 2020 года, но рейс отменили из-за распространения коронавируса.

Спустя некоторое время россиянин потребовал расторгнуть договор и вернуть деньги — более 80 тысяч рублей. Перевозчик в ответном письме указал, что деньги смогут вернуться только по истечении трех лет с даты отправления рейса согласно Постановлению Правительства РФ № 991.

Через 3 года россиян снова обратился в авиакомпанию с требованием вернуть средват, но ему отказали, а последнюю претензию в компании проигнорировали.

«Тогда сотрудники Роспотребнадзора обратились к мировому судье с исковым заявлением в защиту нарушенных прав потребителя. <...> В результате суд взыскал с компании в пользу потребителя 84 179 рублей» — сообщили в ведомстве.
Ранее Росавиация предупредила об опасности полетов некоторых самолетов РФ за рубеж. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#деньги
#компании
#турист
#авиарейсы
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Исследование: Самые необычные вакансии 2023 года — сборщик шампиньонов и лесопатолог
25 декабря 2023, 15:08

Фото: istockphoto.com/c3nsored

Аналитики сервиса SuperJob заключили, что самыми необычными вакансиями в России в 2023 году стали сборщик шампиньонов с зарплатой, вожатый служебных собак, тренер лошадей, а также лесопатолог.
Так, сборщику шампиньонов предлагают зарплату от 45 тыс. рублей, вожатому служебных собак 17—20 тыс. рублей, тренеру лошадей 22—26 тыс. рублей, а лесопатологу - 40—45 тыс. рублей.
Кроме этих профессий также существуют и такие, как конфетчик, воспитатель поросят и цветовод.

Работодатели кроме интересных вакансий предлагают не менее занимательные условия сотрудничества.

«Так, бесплатные билеты на цирковые представления, фрукты в тюбиках для поддержания витаминного баланса и удобный график для свободолюбивых», — приводит RT исследование аналитиков.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит 7,5 млрд рублей на оплату зарплат медработников.

«Правительство дополнительно направит более 7,5 млрд рублей на оплату труда медицинских работников», – приводит АГН «Москва» сообщение правительство РФ.

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#исследование
#график
#рф
#работа
#вакансии
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В Забайкалье в I чтении приняли законопроект об умерщвлении бездомных собак
25 декабря 2023, 14:34

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Депутаты законодательного собрания Забайкальского края в первом чтении поддержали законопроект об усыплении бездомных собак, об этом сообщили в пресс-службе парламента по региону.
«Агрессивных и невостребованных собак в Забайкалье будут умерщвлять. Соответствующий проект закона принят в первом чтении сегодня на сессии законодательного собрания», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе правительства региона.

При этом, уточняется, что бездомных собак будут содержать в приютах до 30 дней. Если за это время найти им новых хозяев не удастся — собак будут усыплять. Тех же животных, которых будут находить с признаками прежних владельцев, будут содержать в приюте до полугода, далее также придавать эвтаназии.

Собак ниже 25 сантиметров в холке предлагается кастрировать и отпускать в прежнюю реду обитания.

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#бездомные собаки
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