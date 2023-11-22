На Украине заявили, что вернут скифское золото в страну

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В Министерстве культуры и информационной политики не стали уточнять, когда именно и на каких условиях произойдёт передача скифского золота.
ТАСС сообщает, что Министерство культуры и информационной политики Украины сообщило, что есть договоренность с Музеем Алларда Пирсона в Амстердаме о возвращении экспонировавшейся там коллекции, состоящей из скифского золота.
Но когда именно и на каких условиях это случится, не уточняется.
Скифское золото представляет собой коллекцию более чем из 2 тысяч предметов, которые использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря». Она проходила с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.
После воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года свои права на коллекцию заявили украинские и крымские музеи. Университет Амстердама, который курировал работу Музея Алларда Пирсона, остановил процедуру возврата ценностей.
В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама, согласно которому коллекцию необходимо передать Украине.
Сенатор от Крыма Сергей Цеков расценил данное решение как неправовое, так как скифское золото по закону принадлежит музеям Крыма.
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«Скоро скифское золото вернётся на Украину. МКИП и Музей Алларда Пирсона достигли официальных договоренностей об условиях возвращения экспонатов», - сказано в Telegram-канале ведомства.
Скифское золото представляет собой коллекцию более чем из 2 тысяч предметов, которые использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря». Она проходила с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.
После воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года свои права на коллекцию заявили украинские и крымские музеи. Университет Амстердама, который курировал работу Музея Алларда Пирсона, остановил процедуру возврата ценностей.
В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама, согласно которому коллекцию необходимо передать Украине.
Сенатор от Крыма Сергей Цеков расценил данное решение как неправовое, так как скифское золото по закону принадлежит музеям Крыма.
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Мария Фирсова