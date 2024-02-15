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Артем Усс: Побег из-под ареста в Италии произошел внезапно

15 февраля 2024, 07:06
Фото: iStock/ilkaydede

Фото: iStock/ilkaydede

Сын экс-губернатора Красноярского края Александра Усса Артем Усс заявил, что он не планировал свой побег из-под домашнего ареста в Италии и все произошло внезапно даже для него самого. Об этом пишет РБК.

Усс рассказал, что изначально готовился защищать в итальянском суде свои права. Он подчеркнул, что считает обвинения против себя политизированными и отметил, что адвокаты смотрели на это дело оптимистично. Кроме того, Артем опроверг слухи о том, что он или его родственники оплатили некие услуги для побега из-под домашнего ареста.

«В реальности все случилось абсолютно внезапно для меня, и, думаю, это была основная причина того, что я в России», — цитирует издание слова собеседника.

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#дело
#права
#розыск
#италия
#арест
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Четверо старшеклассников были ранены на парковке одной из школ Атланты
Atlanta News First: Неизвестный ранил четверых подростков на парковке школы
15 февраля 2024, 06:12

Фото: iStock/gguy44

В результате стрельбы на парковке средней школы в Атланте получили ранения четверо старшеклассников, сообщает местный портал Atlanta News First. Согласно информации местных властей, выстрелы были произведены из неизвестного автомобиля.
Все пострадавшие в итоге получили неопасные для жизни травмы, их доставили в больницу. Полиция начала расследование случившегося.
Сама же школа, где произошел инцидент, была закрыта, а вечерние занятия отменены. Власти округа объявили, что остальные ученики, преподаватели и персонал не пострадали.

Мотивы и личность преступника пока неизвестны, однако данный инцидент всё настойчивее напоминает о нарастающей проблеме насилия в американских школах и необходимости принятия мер для обеспечения безопасности обучающихся. Вопросы безопасности в школах становятся все более актуальными и требуют немедленных действий, ведь подобные случаи становятся все более частыми, включая стрельбу в школе штата Айова и кровавую стрельбу в городе Льюистон, штат Мэн.

Ранее стало известно, что празднование победы на Суперкубке по американскому футболу завершилось стрельбой в городе Канзас-Сити. Один человек погиб и ещё свыше двух десятков были ранены во время парадного шествия футбольной команды «Канзас-Сити Чифс».

Это уже далеко не первые случаи со стрельбой в США за последнюю неделю. 11 февраля в евангелистской церкви в Лейквуде, Техас, произошла стрельба, инициированная женщиной. Она была нейтрализована полицией. По словам начальника полиции округа Троя Финнера ребенок, пострадавший в результате, находится в критическом состоянии. А на следующий день в результате стрельбы, произошедшей в поезде в нью-йоркском метро около станции «Маунт-Иден» в Бронксе, погибла одна девочка, а ещё пятеро подростков получили ранения различной степени тяжести.

В Соединенных Штатах ежедневно фиксируется более одного случая массовой стрельбы (так называемого «шутинга»). За первые 227 дней года произошло 443 случая массовой стрельбы в 41 штате и в округе Колумбия. Наибольшее количество таких эпизодов приходится на годы правления администрации президента Джо Байдена. Политолог Сергей Марков предполагает, что это происходит из-за большого количества душевно неуравновешенных людей, а также из-за свободного доступа американцев к огнестрельному оружию.

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#пострадавшие
#школы
#стрельба
#сша
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Суд снял с должности мэра Тайшетского района из-за утраты доверия
Babr Mash: Мэр Тайшетского района в Иркутской области снят со своей должности
15 февраля 2024, 05:38

Фото: iStock/Elena_Horrmann

Тайшетский городской суд в среду 14 февраля досрочно прекратил полномочия мэра Тайшетского района Иркутской области Александра Величко. Как пишет Telegram-канал Babr Mash, уточняя, что отставки Величко добивалась прокуратура «из-за нарушений антикоррупционного законодательства».
Полномочия мэра прекращены из-за утраты доверия за несоблюдение ограничений и неисполнение обязанностей. Дело в том, что Александр Величко заключил договоры с несколькими теплоснабжающими организациями. При этом руководителями предприятий были его друзья и родственники.

В 2016 и 2017 годах Величко был задержан по подозрению в мошенничестве и самоуправстве, однако затем уголовное дело по статье «Самоуправство» в отношении Величко было прекращено из-за истечения срока давности. А в 2021 году Величко переизбрался на пост мэра Тайшетского района, но его выдвижение было отклонено.

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#суд
#мэр
#иркутская область
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Нарисованные коты оскорбляют чувства верующих в Петербурге
Питерскую татуировщицу обвинили в оскорблении чувств верующих из-за её рисунков
15 февраля 2024, 05:16

Фото: iStock/Zbynek_Pospisil

Директор правозащитного центра «Сорок Сороков» Георгий Солдатов обвинил тату-мастера в оскорблении чувств верующих из-за её рисунков. По данным СМИ, в своих работах женщина из Санкт-Петербурга сочетает изображения котов с крестами, церковными куполами и прочими религиозными символами.
Солдатов дал художнице сутки на удаление её работ из публичного пространства, а та в ответ усомнилась в силе его веры из-за того, что его оскорбляют рисунки с котами.



«Вопрос достаточно серьезный. Он сводится к тому, можно ли искажать религиозные символы, которые верующие почитают, или нельзя. Мы считаем, что нельзя. Потому что в 90 процентах случаев искажение это носит кощунственный, глумливый характер», — прокомментировал этот волрос для «Базы» сам Солдатов.

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#кошки
#санкт-петербург
#религия
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Пенис британского строителя сделал его известным на весь мир
LadBible: Порнозвезда Дэнни Ди рассказал, как началась его карьера
15 февраля 2024, 04:25

Фото: iStock/Prostock-Studio

Бывший британский строитель Мэтт Хьюз стал всемирно известной звездой фильмов для взрослых под псевдонимом Дэнни Ди (Danny D) после того, как сравнил свой пенис с пенисами своих знакомых. Об этом сообщило издание LadBible.
C пятнадцати лет Мэтт работал строителем, однако эта профессия его не привлекала. На свой 18-й день рождения Хьюз поехал с друзьями на музыкальный фестиваль и там, справляя нужду в компании приятелей, обратил внимание, что его пенис заметно больше, чем у каждого из них.

«Я поехал в Германию, и там друзья однажды увидели мой член. Начались шутки, что мне надо заняться чем-нибудь с этим, а не работать на стройке. И просто вспыхнула мысль — кто-то же становится порнозвездами, почему бы мне не попробовать», — рассказал Хьюз.

Выяснив, что длина его полового органа достигает 24 см, чем может похвастаться далеко не каждый мужчина, он сходил на несколько свингерских вечеринок, чтобы убедиться, что он может заниматься сексом в присутствии других людей. В результате сейчас Дэнни Ди — один из самых популярных и узнаваемых актёров в мире, подобно Рокко Сиффреди или Джонни Синсу (легендарный «лысый из Brazzers»). Он много раз номинировался на престижные порно-премии, в том числе AVN Awards, SHAFTA и XBIZ Award. В 2014 году он получил статуэтку XBIZ Award как иностранный порноактёр года.

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#великобритания
#актеры
#секс
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Такер Карлсон восхитился станцией метро «Киевская» в Москве
Журналист Такер Карлсон объяснил, почему московское метро лучше американского
15 февраля 2024, 03:14

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Журналист и телеведущий Такер Карлсон выразил восхищение московским метро и, в частности, станцией «Киевская». В отличие от американской «подземки», в метро Москвы он не увидел грязи, граффити, бомжей и наркоманов, подчеркнул Карлсон в соцсети Х.
«Как так получается, что у России… есть станция метро, которую люди используют каждый день для поездок на работу и домой, и она выглядит лучше, чем что бы то ни было в нашей стране?», — задался вопросом телеведущий.

Ролик он сопроводил музыкой из балета «Раймонда» Александра Глазунова.

Ранее Карлсон отметил не только чистоту и ухоженность Москвы, но также и её архитектуру, еду и качество услуг.

Напомним, 1 февраля бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон впервые приехал в Москву, чтобы взять интервью у российского лидера Владимира Путина. По его словам, он хотел поговорить с президентом РФ ещё около полугода назад, однако, его попытки реализовать свой проект были заблокированы со стороны правительства США.

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#метро
#москва
#журналист
#сша
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Путин: Единственное, о чём можно сожалеть — это то, что мы не начали СВО раньше
РИА Новости: Путин рассказал об истинной причине начала спецоперации
15 февраля 2024, 01:31

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Непосредственным триггером для начала специальной военной операции на Украине стали отказ Киева от Минских соглашений и удары по Донбассу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью с журналистом Павлом Зарубиным.
Путин обвинил западных лидеров — в частности, канцлера ФРГ Олафа Шольца и британского премьера Риши Сунака — в извращении и передергивании того, что он говорил о причинах начала спецоперации. Так, среди причин СВО, объявленных Путиным, они услышали угрозу нападения НАТО на Россию.

«То, что они извращают то, что я говорил, это плохо. И передергивают карту <…> Я ничего подобного не говорил. Я не говорил, что начало нашей специальной военной операции на Украине связано с угрозой нападения НАТО на Россию», — отметил глава РФ.

По словам Владимира Путина, единственное, о чем можно сожалеть сейчас — так это о том, что РФ не начала активно действовать на Украине ещё раньше.

Напомним, Шольц назвал интервью Путина Карлсону смехотворным. Сунак вслед за ним также прокомментировал интервью российского лидера. Не страдая избытком фантазии, Сунак почти слово в слово повторил слова канцлера ФРГ, назвав это интервью «смехотворным».

Ранее президент рассказал Павлу Зарубину о том, что не получил полного удовольствия от интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, потому что тот шел жёстко по своему, заранее намеченному, плану и исполнил его. По словам Путина, он хотел, чтобы ему задавали острые вопросы и был к этому готов, однако Карлсон избрал для интервью ​Путин назвал Такера Карлсона «опасным человеком»Путин назвал Такера Карлсона «опасным человеком»другую тактику, представ терпеливым и благодарным слушателем.

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#владимир путин
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#украина
#сво
#шольц
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В Институте ядерной медицины в Химках заработал первый в РФ цифровой ПЭТ/КТ сканер
14 февраля 2024, 20:46

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Первый в РФ цифровой ПЭТ/КТ сканер Discovery MI Gen2 заработал на базе Института ядерной медицины в Химках. Данный сканер является системой, сочетающей в себе чувствительность цифрового детектора и инновационные технологии реконструкции.
Устройство Discovery MI Gen2 обладает одним из самых высоких уровней пространственного разрешения, что способствует обнаружению наимельчайших новообразований. Использование сканера позволяет сократить время проведения процедуры исследования, что значительно уменьшает дозу излучения — на 82%.

«Это новый уровень диагностики онкологических заболеваний, качества лечения, комфорта и безопасности для пациентов Московской области, что позволит спасти множество жизней», – сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Анатольевна Стригункова.

По словам президента АО «Медицина», академика РАН Григория Ройтберга, появление современного медицинского оборудования в Институте Ядерной Медицины повысит качество и доступность оказываемой онкологической помощи пациентам не только из Подмосковья, но и из других регионов.

«Мы рады, что теперь в Химках работает уникальный аппарат, который позволяет выявить онкозаболевания на самых ранних стадиях. Самое главное, теперь у любого пациента есть возможность пройти диагностику и получить результаты в кратчайшие сроки по программам ОМС», — подчеркнул глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
Стать пациентом центра можно по программе государственных гарантий. Онкологи первичного звена могут направить пациентов на лечение в «Институт Ядерной Медицины» в Химках по программам ОМС.

После чего необходимо предоставить в центр документ, удостоверяющий личность, и полис ОМС. Пациентам будет предложен первичный осмотр у врача необходимой специализации.

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Суд в Москве заочно арестовал экс-адвоката Новикова* по делу о фейках о ВС РФ
14 февраля 2024, 20:00

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Гагаринский районный суд города Москвы заочно арестовал бывшего адвоката Илью Новикова*. Он обвиняется в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил РФ.
Кроме того, в октябре 2023 года ФСБ возбудила против экс-адвоката дело о государственной измене, напоминает РИА Новости. Есть сведения о том, что он перешёл на сторону противника, указано в сообщении пресс-службы суда. Следователи считают, что после начала специальной военной операции Новиков* уехал на Украину и вступил в ряды территориальной обороны ВСУ, где служит по сей день, занимаясь пропагандистской деятельностью.

Адвокатская палата города Москвы лишила юриста статуса в июне 2023 года. Коллеги сочли некоторые высказывания и действия Новикова* нарушающими требования кодекса профессиональной адвокатской этики. Теперь бывший адвокат и бывший игрок «Что? Где? Когда?» будет арестован на два месяца с момента экстрадиции или депортации.

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#арест
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Ушла из жизни актриса Тамара Колесникова
14 февраля 2024, 19:27

Фото: iStock/trofimich

В Санкт-Петербурге скончалась актриса Тамара Колесникова. Ей было 84 года. Об этом сообщили в Александринском театре.
«Александринский театр с глубокой скорбью сообщает, что сегодня, 14 февраля, на 85-м году жизни, после продолжительной болезни умерла актриса Тамара Павловна Колесникова», - говорится в сообщении театра.

Колесникова проработала на Александринской сцене почти 60 лет. Труппу она покинула в 2022 году.

14 февраля также стало известно, что актриса Виктория Островская, исполнившая роль «жрицы любви» в кинокомедии режиссера Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», скончалась на 86-м году жизни. Причина смерти Островской не называется. Малахов написал, что артистку заметил ассистент Леонида Гайдая прямо на улице, ее взяли в фильм без проб.

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