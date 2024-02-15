Артем Усс: Побег из-под ареста в Италии произошел внезапно

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Сын экс-губернатора Красноярского края Александра Усса Артем Усс заявил, что он не планировал свой побег из-под домашнего ареста в Италии и все произошло внезапно даже для него самого. Об этом пишет РБК.
«В реальности все случилось абсолютно внезапно для меня, и, думаю, это была основная причина того, что я в России», — цитирует издание слова собеседника.
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