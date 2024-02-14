Экс-депутату Рашкину, осуждённому за убийство лося, отказали в УДО

Фото: iStock/Rattankun Thongbun
Мосгорсуд отказал бывшему депутату Госдумы Валерию Рашкину в условно-досрочном освобождении, об этом сообщает «РИА Новости».
Напомним, 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин убил лося в ходе охоты, спрятал его тушу в багажник машины и попытался скрыться, однако, был схвачен с поличным. У бывшего депутата не было разрешения на охоту.
Помимо уголовного дела, на Рашкина также был составлен административный протокол — за рулём он находился в состоянии алкогольного опьянения.
В суде он заявил, что не был знаком с законом об охоте и не осознавал преступность своих действий.
В апреле 2022 года суд приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.
Читайте также:
Жительницу Санкт-Петербурга осудили на 10 лет за поджог военкомата
Суд в Петербурге приговорил к двум годам колонии хозяйку борделя
МВД РФ объявило в розыск бывшего футболиста и блогера Евгения Савина
Помимо уголовного дела, на Рашкина также был составлен административный протокол — за рулём он находился в состоянии алкогольного опьянения.
В апреле 2022 года суд приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.
«Постановление Кунцевского суда Москвы отменить, ходатайство адвоката и осужденного Рашкина возвратить заявителю», — передаёт агентство слова судьи со слушания по делу об УДО Рашкина.
Читайте также:
Жительницу Санкт-Петербурга осудили на 10 лет за поджог военкомата
Суд в Петербурге приговорил к двум годам колонии хозяйку борделя
МВД РФ объявило в розыск бывшего футболиста и блогера Евгения Савина
Евгения Парфентьева