Объявленный Киевом в розыск экс-генерал СБУ попросил убежища в стране G7

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Объявленный в розыск на Украине бывший генерал СБУ Андрей Наумов попросил политического убежища в одной из стран G7, об этом он рассказал в интервью для BBC.
«Я обратился за предоставлением политического убежища к одной из стран-лидеров «Большой семерки»», - прокомментировал сложившуюся ситуацию Наумов.
По словам бывшего генерала, он будет готов вернуться на Украину, когда там его будет ждать справедливый суд.
В интервью BBC он подчеркнул, что намерен обратиться в Европейский суд по правам человека, чтобы решить ситуацию, произошедшею в Сербии, а также приостановить преследование, которое ожидает его на Родине.
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Евгения Парфентьева