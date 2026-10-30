«АртМастерс Регионы» открыли прием заявок: победители получат поддержку на фильм
6 октября стартовала регистрация на новый сезон командных соревнований «АртМастерс Регионы». Директор АНО «АртМастерс» Борислав Володин отметил, что проект помогает молодым специалистам развиваться в своем регионе и дает театрам и киностудиям возможность работать с новым поколением профессионалов. Об этом сообщает АНО «АртМастерс».
Подать заявку до 6 декабря могут специалисты в возрасте от 18 до 35 лет. Им предстоит выбрать одно из двух направлений — «Театр» или «Кино». В каждом из них доступны восемь компетенций.
В кинонаправлении организаторы ждут звукорежиссеров, медиакомпозиторов, VFX-дизайнеров, операторов, режиссеров монтажа, продюсеров, сценаристов и художников-постановщиков. В театральном треке смогут участвовать графические дизайнеры, драматурги, звукорежиссеры, стейдж-менеджеры, сценографы, художники по гриму, костюмам и свету.
После отбора специалисты объединятся в команды. При поддержке региональных театров и киностудий они создадут этюды и короткометражные фильмы. Сначала работы покажут в регионах, затем представят на московском финале.
Отбор продлится до 28 декабря, квалификационный этап — до 5 февраля 2027 года. Кинопроекты представят в регионах с 12 марта по 6 апреля, театральные работы — с 23 марта по 3 апреля. Финал пройдет 8 и 9 апреля 2027 года.
Победители кинонаправления получат от Продюсерского центра «АртМастерс» сертификат на создание полнометражного фильма в течение двух лет. Лучшая театральная команда получит 1,6 млн рублей на спектакль в своем регионе. Постановку включат в репертуар одного из театров-партнеров.
Победители и финалисты смогут пройти обучение в акселераторе Президентского фонда культурных инициатив и побороться за грант до 100 млн рублей на фильм или спектакль. Лауреаты отдельных компетенций получат право сразу выйти на квалификационный этап Национального открытого чемпионата творческих компетенций «АртМастерс». Заявку принимают на официальном сайте проекта.
Читайте также: