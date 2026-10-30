«АртМастерс Регионы» открыли прием заявок: победители получат поддержку на фильм

30 октября 2026, 10:41

Фото: АНО «АртМастерс»

6 октября стартовала регистрация на новый сезон командных соревнований «АртМастерс Регионы». Директор АНО «АртМастерс» Борислав Володин отметил, что проект помогает молодым специалистам развиваться в своем регионе и дает театрам и киностудиям возможность работать с новым поколением профессионалов. Об этом сообщает АНО «АртМастерс».