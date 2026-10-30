В красногоском ЖК «Левел Лесной» завершают строительство паркингов на 790 машин
Два подземных паркинга — на 586 машин в корпусе 26 и на 204 машины в корпусе 24 — строят в ЖК «Левел Лесной» на территории округа Красногорск. В настоящее время работы близятся к завершению. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Спуститься на подземные паркинги можно будет прямо с жилых этажей.
В корпусе 26 паркинг готов на 70%. Там продолжается монтаж инженерных систем, укладка покрытия пола и покраска в кладовых.«Готовность объекта в корпусе 24 составляет 90%. Сейчас строители устанавливают колесоотбойники и знаки, наносят разметку и отделывают зоны, по которым жители будут проходить из паркинга в дом», — говорится в сообщении.
Благодаря подземным паркингам дворы в ЖК будут свободны от машин.