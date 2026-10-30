В красногоском ЖК «Левел Лесной» завершают строительство паркингов на 790 машин

30 октября 2026, 09:41

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Два подземных паркинга — на 586 машин в корпусе 26 и на 204 машины в корпусе 24 — строят в ЖК «Левел Лесной» на территории округа Красногорск. В настоящее время работы близятся к завершению. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Спуститься на подземные паркинги можно будет прямо с жилых этажей.



