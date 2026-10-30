Вакцинацию от гриппа прошли более 500 тысяч подмосковных детей
Свыше полумиллиона детей получили прививку от гриппа в Московской области в рамках сезонной кампании по иммунизации населения. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Вакцинация проводится бесплатно. Прививку ребёнок может получить в поликлинике, кроме того, мобильные медицинские бригады выезжают в школы и детские сады.
«Дети особенно подвержены риску заражения гриппом. При этом заболевание может протекать тяжело и вызывать серьёзные осложнения. Вакцинация позволяет снизить эти риски», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Перед прививкой ребёнка осматривает медик. Для вакцинации в учебном заведении необходимо письменное согласие родителей.