Вакцинацию от гриппа прошли более 500 тысяч подмосковных детей

30 октября 2026, 10:15

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше полумиллиона детей получили прививку от гриппа в Московской области в рамках сезонной кампании по иммунизации населения. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.





Вакцинация проводится бесплатно. Прививку ребёнок может получить в поликлинике, кроме того, мобильные медицинские бригады выезжают в школы и детские сады.





«Дети особенно подвержены риску заражения гриппом. При этом заболевание может протекать тяжело и вызывать серьёзные осложнения. Вакцинация позволяет снизить эти риски», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.