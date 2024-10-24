«Ашан» продолжит работать в России

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Ретейлер «Ашан» продолжит работу на территории России, сообщила пресс-служба компании.
На протяжении нескольких лет в информационном пространстве появляются сообщения об уходе «Ашан» с российского рынка, которые всегда оказываются ложными, сообщают Известия.
Ранее французская газета Le Figaro передавала, что «Ашан» продает свою дочернюю компанию в России, так как на рынке РФ тяжело работать из-за наложенных на страну санкций.
Депутат Госдумы Николай Арефьев, услышав сообщения об уходе «Ашан», сказал, что это ещё один повод задуматься о необходимости налаживания собственной оптовой и розничной торговли, чтобы не зависеть от иностранных компаний, сообщает Lenta.ru.
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«Уже несколько лет ходят слухи о продаже «Ашан Ритейл Россия» и уходе нашей компании с российского рынка, которые мы неоднократно опровергали. Каждый раз ответ «Ашан» был одинаковым: «Мы не комментируем слухи»», — сообщает компания.
Ранее французская газета Le Figaro передавала, что «Ашан» продает свою дочернюю компанию в России, так как на рынке РФ тяжело работать из-за наложенных на страну санкций.
Депутат Госдумы Николай Арефьев, услышав сообщения об уходе «Ашан», сказал, что это ещё один повод задуматься о необходимости налаживания собственной оптовой и розничной торговли, чтобы не зависеть от иностранных компаний, сообщает Lenta.ru.
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Ольга Енгалычева