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Ассоциация писателей и издателей России проводит конкурс «Литературные резиденции»

В России проводится конкурс «Литературные резиденции»
14 марта 2024, 12:34
Фото: istockphoto/fizkes

Фото: istockphoto/fizkes

Ассоциация писателей и издателей России (АСПИР) проводит конкурс «Литературные резиденции». Это один из самых успешных проектов АСПИР, позволяющий создать комфортную творческую среду и условия для создания новых произведений и обогатить культурную жизнь российских регионов.
С 2023 года резиденции стали жанрово-тематическими, а отбором писателей занялись крупнейшие российские издательства и литературные журналы. При поддержке редакторов писателям удалось подготовить к изданию около 40 книг. Некоторые из них уже появились на полках книжных магазинов. География проекта охватывает всю страну.

В 2024 году Литературные резиденции АСПИР откроются в новых городах семи федеральных городов. Резидентами станут победители конкурсного отбора — писатели в возрасте от 18 лет. В Центральном федеральном округе партнёром проекта выступает издательская группа «АСТ».


До 1 апреля 2024 года проводится сбор заявок на участие в конкурсе (отборочный этап). С 1 по 17 апреля будут подведены итоги конкурса (основной этап). С 3 по 23 мая 2024 года пройдут очные мероприятия резиденции (финальный этап). Подробности можно узнать на сайте http://aspi-russia.ru.

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на сайте http://aspi-russia.ru, заполнить заявку онлайн-заявку в формате word, pdf или jpg и прикрепить к заявочному полю тексты конкурсных материалов.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить развёрнутый синопсис и отрывок из творческой работы в номинации: молодёжная фольклорная проза (16+) в жанрах фэнтези, хоррор, произведения на основе архетипических сюжетов, преданий, мифов и легенд объёмом от 10 до 20 тысяч знаков или ранее не опубликованные романы в этих жанрах.

Полный список материалов, предоставленных на конкурс, должен включать: заполненную заявку на участие в формате word, pdf или jpg, отрывок из творческой работы в финальной стадии готовности в формате word, ранее не опубликованной, или полный текст произведения в формате word или pdf, мотивационное письмо об участии в резиденции в формате word или pdf, развёрнутый синопсис произведения, включая поглавник, в формате word или pdf, согласие на обработку персональных данных с личной подписью участника в формате word, pdf или jpg.

Победителям конкурса предоставится возможность стать резидентами в проекте «Литературные резиденции». Лучшие работы, отобранные для участия в конкурсе «Литературные резиденции», могут быть опубликованы генеральным партнёром сессии издательством «АСТ».

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Воробьёв: На модернизацию теплоснабжения округа Подольск направят около 3,5 млрд рублей
14 марта 2024, 13:41

Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов

Около трёх с половиной миллиардов рублей выделят на повышение надёжности теплоснабжения городского округа Подольск. Вопросы ЖКХ обсудил в ходе выездной администрации в подольском микрорайоне Климовск губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Мы здесь для того, чтобы еще раз рассказать, какие силы и средства будут направлены на дальнейшее благоустройство, капитальный ремонт многоквартирных домов, подвалов, входных групп. (…) В частности, на модернизацию систем теплоснабжения будет направлено порядка 3,5 млрд рублей», — отметил глава региона.
В округе планируется отремонтировать котельную Климовского патронного завода, которая теперь передана муниципалитету. Зимой из-за аварии на этой котельной люди надолго остались без отопления и горячей воды. Ремонтные работы будут проводиться с 2024-26 гг. В текущем году на объекте заменят один котёл, обновят котельное оборудование и запорную арматуру.

Кроме того, будут модернизированы две котельные, расположенные на улице Ульяновых и улице Победы.

Обновления коснутся и теплотрасс. Новая теплосеть будет проложена от котельной в Сыровском переулке до котельной в Художественном проезде. Ещё шесть участков теплосети капитально отремонтируют.

«Раньше из-за одного прорыва без тепла мог остаться весь Подольск. Задвижки, которые мы предусматриваем, позволят закольцевать микрорайоны, чтобы весь город не зависел от одной-двух труб», — пояснил Андрей Воробьёв.
Окончательный список мероприятий по капитальному ремонту теплосети будет утверждён после гидравлических испытаний, которые проведут по окончании отопительного сезона.

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#климовск
#подольск
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В Мытищах прошла акция «Маленький пассажир – большая ответственность!»
14 марта 2024, 13:10

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Автолюбители Мытищ приняли участие в акции Госавтоинспекции. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
В рамках акции сотрудники ведомства провели ряд мероприятий, которые были направлены на предупреждение дорожно-транспортной аварийности с участием несовершеннолетних.

«Перед запуском комплекса мероприятий на информационных площадках подмосковной Госавтоинспекцией был запущен соцопрос с целью определения уровня знаний и ответственности автолюбителей по вопросам использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних пассажиров», — поделились в пресс-службе округа.

Кроме этого, был проведен интерактивный опрос мнений по внесенному в Госдуму законопроекту об эвакуации машин за перевозку детей без автокресел.

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В Подмосковье перед выборами проверили систему видеосвязи
14 марта 2024, 12:55

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Проверку каналов связи между Избирательным комитетом Московской области, участковыми избирательными комиссиями и Центром общественного наблюдения провели в Подмосковье в преддверии выборов президента Российской Федерации, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
«Тестирование каналов связи прошло в штатном режиме. Проверка показала, что избирательная система Московской области готова к работе в дни голосования», — говорится в сообщении.
Видеосвязь является одним из значимых элементов обеспечения легитимности голосования. За видеотрансляцией, которая передаётся на мониторы в Центре общественного наблюдения в Одинцове, будут следить наблюдатели, а также аккредитованные представители средств массовой информации.

Выборы президента России будут проводиться в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта.

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#выборы
#мособлизбирком
#голосование
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#подмосковье
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В Ярославле загорелся многоквартирный дом
В центре Ярославля загорелся многоквартирный дом
14 марта 2024, 12:50

Фото: iStock/Distortion Media

Жильцов многоквартирного пятиэтажного дома в центре Ярославля, в котором также находится прокуратура, эвакуируют из-за пожара на крыше. Об этом 14 марта сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.
По информации главка, в 11.27 мск поступило сообщение о возгорании кровли в жилом доме, площадь пожара составляет 400 квадратных метров на проспекте Ленина.

На тушение пожара привлечены 60 человек личного состава и 17 единиц техники.


«Идет процесс эвакуации жильцов», — подчеркнул представитель ведомства.
Дом имеет пять этажей. На первом этаже расположены коммерческие организации. Кроме того, в здании размещается прокуратура Ленинского района Ярославля.

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#дом
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#человек
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В Шатуре благоустроят площадь спортивно-культурного центра «Рошаль»
14 марта 2024, 12:44

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

Площадь у спортивно-культурного центра «Рошаль» благоустроят в этом году. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Сквер будет обустроен в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

«В этом году мы планируем провести работы по благоустройству 95 объектов. Среди них: 14 парков, 12 лесопарков, 23 пешеходных зон, площадей и веломаршрутов, 6 набережных, 16 скверов, 8 детских скверов и 11 активных зон в парках. Также на территории Московской области появятся 5 новых стел» — поделился министр благоустройства Михаил Хайкин.

Стоит отметить, что также будут модернизованы пешеходные дорожки, освещение, клумбы и появятся велопарковки, а также новое ограждение. Завершат работы в сентябре 2024 года.

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#шатура
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Андрей Воробьёв посетил гимназию имени Подольских курсантов
14 марта 2024, 12:20

Фото: Антон Чернов

губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил учеников и педагогов за активное участие в «Неделе добрых дел» во время визита гимназии. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В рамках акции школьники плетут маскировочные сети, расписывают печенье, имбирные пряники, а также пишут письма бойцам в зону спецоперации.

«Хочу поблагодарить вас, ребята, за инициативы, добрые дела, в которые вы вовлечены и, конечно, старшее поколение, которое во всем помогает и подсказывает. У нас эта неделя особенная, интенсивная, наполненная событиями – «Неделя добрых дел», Масленица, выборы Президента. Гимназия им. Подольских курсантов всегда несет особую миссию по патриотическому воспитанию. Хочу сказать спасибо вашим учителям. У вас существует особое братство - это очень ценно. Но если бы вы их не поддерживали, не было бы такого результата. Вы большие молодцы! Надеюсь, все намеченные вами планы обязательно сбудутся!», — поблагодарил Андрей Воробьёв.

Стоит отметить, что все, что ребята сделают будет передано на склад гумпомощи в Балашихе, откуда уже передадут бойцам.

Также губернатор попробовал на себе одну из разработок, которую сделали школьники в рамках центра цифрового образования.

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#подмосковье
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В Подмосковье в 2024 году очистят 13 прудов по просьбе жителей
14 марта 2024, 12:00

Фото: istockphoto / VvoeVale

Дополнительно очистят 13 водоемов в рамках программы губернатора по многочисленным просьбам жителей региона. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
В Балашихе проведут очистительные работы на прудах Керамики и Савинский, а также на озере Бабошкино. К городском округе Красногорск жители жаловались на состояние Коростовых озер и Ивановских прудов.

«На зеркале этих водоемов будет проведена уборка капельно-водной растительности. Также проводится окос рогоза и камыша, подъем, уборка, вывоз и утилизация строительного и бытового мусора. Из воды удаляют аварийно-опасные деревья, которые могут стать причиной травм. Объекты для расчистки выбирались путем голосования жителей на портале «Добродел» по заявкам ОМСУ», — поделились в министерстве.

Также почистят пруд Трубинский и Медвежьи озера в Щелкове, Городской пруд в Лобне, озеро Рама в Коломне, Завьяловский пруд в Ленинском, озеро Борисоглебское в Раменском, Бисерово озеро в Богородском округе и Комсомольский пруд в Одинцове.

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#подмосковье
#минэкологии мо
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Российский военный рассказал, как эвакуировал вертолет с передовой
Прапорщик Косякин рассказал об эвакуации вертолета с передовой
14 марта 2024, 11:59

Фото: iStock/camptoloma

Российский прапорщик Виталий Косякин поделился своим рассказом о том, как вместе с товарищами по службе ему удалось эвакуировать вертолет, находясь в зоне боевых действий. Эту историю опубликовало Министерство обороны в своем Telegram-канале.
«Это был интересный момент. Длинный, почти сутки», — вспоминает военнослужащий.
По словам Косякина, с помощью двух кранов они сняли винты с вертолета, после чего поставили его на трал и вывезли. На вопрос о том, как им удалось провести такую крупную операцию на открытом поле незаметно, военнослужащий улыбнулся и ответил: «Это было ночью».

ВСУ, находившиеся на расстоянии всего 15-17 километров от российских солдат в это время, «почти упустили» их из виду — прибытие ВСУ началось, когда военные уже уехали, отметил Косякин.
В зоне специального военного обслуживания Виталий Косякин занимается эвакуацией и ремонтом техники. Он подчеркнул, что российская армия не оставляет технику на поле боя и всегда проводит ее эвакуацию.

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#солдат
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Подмосковные энергетики отправили на переработку более 800 тонн металлолома
14 марта 2024, 11:56

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Более 800 тонн металлического лома отправила на переработку в минувшем году компания «Мособлэнерго», вторсырьё собиралось после демонтажа, ремонтов и реконструкций объектов электросетевого хозяйства, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
«В 2023 году компания «Мособлэнерго» направила на переработку 800 тонн лома чёрных и цветных металлов, а также 144 тонны отработанного трансформаторного масла. Это почти в два раза больше, чем в 2022 году», — уточняется в сообщении.
Кроме того, за минувший год компания собрала и отправила на переработку 8,3 тонны отслужившего электронного и электрического оборудования. Предприятие, которое принимает электролом, полностью разбирает поступившее оборудование, сортирует его и перерабатывает для дальнейшего использования.

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