Ассоциация писателей и издателей России проводит конкурс «Литературные резиденции»

«Мы здесь для того, чтобы еще раз рассказать, какие силы и средства будут направлены на дальнейшее благоустройство, капитальный ремонт многоквартирных домов, подвалов, входных групп. (…) В частности, на модернизацию систем теплоснабжения будет направлено порядка 3,5 млрд рублей», — отметил глава региона.

«Раньше из-за одного прорыва без тепла мог остаться весь Подольск. Задвижки, которые мы предусматриваем, позволят закольцевать микрорайоны, чтобы весь город не зависел от одной-двух труб», — пояснил Андрей Воробьёв.

В округе планируется отремонтировать котельную Климовского патронного завода, которая теперь передана муниципалитету. Зимой из-за аварии на этой котельной люди надолго остались без отопления и горячей воды. Ремонтные работы будут проводиться с 2024-26 гг. В текущем году на объекте заменят один котёл, обновят котельное оборудование и запорную арматуру.Кроме того, будут модернизированы две котельные, расположенные на улице Ульяновых и улице Победы.Обновления коснутся и теплотрасс. Новая теплосеть будет проложена от котельной в Сыровском переулке до котельной в Художественном проезде. Ещё шесть участков теплосети капитально отремонтируют.Окончательный список мероприятий по капитальному ремонту теплосети будет утверждён после гидравлических испытаний, которые проведут по окончании отопительного сезона.В Красногорске стартует беспрецедентная программа модернизации теплоснабженияГубернатор Воробьёв рассказал о запуске новых котельных и модернизации ЖКХВ Подмосковье за год капитально отремонтируют около 2 тысяч домов