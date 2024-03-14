Ассоциация писателей и издателей России проводит конкурс «Литературные резиденции»

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Ассоциация писателей и издателей России (АСПИР) проводит конкурс «Литературные резиденции». Это один из самых успешных проектов АСПИР, позволяющий создать комфортную творческую среду и условия для создания новых произведений и обогатить культурную жизнь российских регионов.
С 2023 года резиденции стали жанрово-тематическими, а отбором писателей занялись крупнейшие российские издательства и литературные журналы. При поддержке редакторов писателям удалось подготовить к изданию около 40 книг. Некоторые из них уже появились на полках книжных магазинов. География проекта охватывает всю страну.
В 2024 году Литературные резиденции АСПИР откроются в новых городах семи федеральных городов. Резидентами станут победители конкурсного отбора — писатели в возрасте от 18 лет. В Центральном федеральном округе партнёром проекта выступает издательская группа «АСТ».
До 1 апреля 2024 года проводится сбор заявок на участие в конкурсе (отборочный этап). С 1 по 17 апреля будут подведены итоги конкурса (основной этап). С 3 по 23 мая 2024 года пройдут очные мероприятия резиденции (финальный этап). Подробности можно узнать на сайте http://aspi-russia.ru.
Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на сайте http://aspi-russia.ru, заполнить заявку онлайн-заявку в формате word, pdf или jpg и прикрепить к заявочному полю тексты конкурсных материалов.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить развёрнутый синопсис и отрывок из творческой работы в номинации: молодёжная фольклорная проза (16+) в жанрах фэнтези, хоррор, произведения на основе архетипических сюжетов, преданий, мифов и легенд объёмом от 10 до 20 тысяч знаков или ранее не опубликованные романы в этих жанрах.
Полный список материалов, предоставленных на конкурс, должен включать: заполненную заявку на участие в формате word, pdf или jpg, отрывок из творческой работы в финальной стадии готовности в формате word, ранее не опубликованной, или полный текст произведения в формате word или pdf, мотивационное письмо об участии в резиденции в формате word или pdf, развёрнутый синопсис произведения, включая поглавник, в формате word или pdf, согласие на обработку персональных данных с личной подписью участника в формате word, pdf или jpg.
Победителям конкурса предоставится возможность стать резидентами в проекте «Литературные резиденции». Лучшие работы, отобранные для участия в конкурсе «Литературные резиденции», могут быть опубликованы генеральным партнёром сессии издательством «АСТ».
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В 2024 году Литературные резиденции АСПИР откроются в новых городах семи федеральных городов. Резидентами станут победители конкурсного отбора — писатели в возрасте от 18 лет. В Центральном федеральном округе партнёром проекта выступает издательская группа «АСТ».
Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на сайте http://aspi-russia.ru, заполнить заявку онлайн-заявку в формате word, pdf или jpg и прикрепить к заявочному полю тексты конкурсных материалов.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить развёрнутый синопсис и отрывок из творческой работы в номинации: молодёжная фольклорная проза (16+) в жанрах фэнтези, хоррор, произведения на основе архетипических сюжетов, преданий, мифов и легенд объёмом от 10 до 20 тысяч знаков или ранее не опубликованные романы в этих жанрах.
Полный список материалов, предоставленных на конкурс, должен включать: заполненную заявку на участие в формате word, pdf или jpg, отрывок из творческой работы в финальной стадии готовности в формате word, ранее не опубликованной, или полный текст произведения в формате word или pdf, мотивационное письмо об участии в резиденции в формате word или pdf, развёрнутый синопсис произведения, включая поглавник, в формате word или pdf, согласие на обработку персональных данных с личной подписью участника в формате word, pdf или jpg.
Победителям конкурса предоставится возможность стать резидентами в проекте «Литературные резиденции». Лучшие работы, отобранные для участия в конкурсе «Литературные резиденции», могут быть опубликованы генеральным партнёром сессии издательством «АСТ».
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Александр Бойцов