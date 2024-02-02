В Коломне пройдет международный конкурс на получение гранта Арт-резиденции

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Для участия в международном конкурсе на получение гранта Арт-резиденции приглашаются художники и литераторы. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Принять участие в одиннадцатом открытом международном конкурсе могут художники и литераторы, у которых заготовлены проекты на 2024-2025 год.
Стоит отметить, что победители конкурса смогут получить денежные средства, которые смогут направить н а создание проект , а также у них будет право работать в художественной студии музея-резиденции на протяжении шести недель.
Подать заявку в конкурсе можно до 26 февраля 2024 года на официальном сайте резиденции «Арткоммуналка».
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«Цель конкурса — поддержка наиболее смелых творческих проектов, соответствующих духу и задачам развития современного искусства и литературы. Победители конкурса получат грант на реализацию проекта и право пребывания и работы в резиденции «Арткоммуналка» в Коломне», — поделились в министерстве.
Подать заявку в конкурсе можно до 26 февраля 2024 года на официальном сайте резиденции «Арткоммуналка».
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Мира Полтева