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В Коломне пройдет международный конкурс на получение гранта Арт-резиденции

02 февраля 2024, 11:37
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Для участия в международном конкурсе на получение гранта Арт-резиденции приглашаются художники и литераторы. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Принять участие в одиннадцатом открытом международном конкурсе могут художники и литераторы, у которых заготовлены проекты на 2024-2025 год.

«Цель конкурса — поддержка наиболее смелых творческих проектов, соответствующих духу и задачам развития современного искусства и литературы. Победители конкурса получат грант на реализацию проекта и право пребывания и работы в резиденции «Арткоммуналка» в Коломне», — поделились в министерстве.


Стоит отметить, что победители конкурса смогут получить денежные средства, которые смогут направить н а создание проект , а также у них будет право работать в художественной студии музея-резиденции на протяжении шести недель.

Подать заявку в конкурсе можно до 26 февраля 2024 года на официальном сайте резиденции «Арткоммуналка».

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#художники
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Театр «Стрела» из Жуковского стал участником федеральной гастрольной программы
02 февраля 2024, 11:13

Фото: Дмитрий Павлов

Драматический театр «Стрела» из городского округа Жуковский по итогам конкурсного отбора стал участником всероссийского проекта «Большие гастроли», передаёт корреспондент Дмитрий Павлов.
«Благодаря Всероссийскому гастрольно-концертному плану зрители малых городов знакомятся с творчеством коллективов, видят чужой сценический опыт. Это способствует взаимному духовному обогащению зрителей и актёров», — написано в telegram-канале театра.
В рамках «Больших гастролей» театр «Стрела» в октябре этого представит свои спектакли на сцене ТЮЗа в городе Заречный Пензенской области. А актёры Заречного сыграют для жителей Жуковского уже весной.
«Большие гастроли» — масштабный театральный проект, в раках которого театральные коллективы получают возможность представить своё творчество в разных регионах страны. Проект реализуется с 2014 года, и жуковский театр «Стрела» становится его участником уже в третий раз.

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#культура
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Многодетная мама из Звенигорода создала семейный театр теней
02 февраля 2024, 10:13

Фото: Хавива Фонина

Художница, мать троих детей Ульяна Кузнецова из Звенигорода создала первый в Московской области семейный театр теней, передаёт корреспондент Хавива Фонина.
Ульяна не только главный режиссёр своего театра, она создаёт декорации, фигурки персонажей и сама пишет сценарии по мотивам сибирских деревенских сказок.

«Это сказки, которые рассказывали наши бабушки своим внукам возле русской печки», — поделилась Ульяна.
Сейчас в репертуаре семейного театра шесть пьес, с ними мини-труппа из Ульяны и её детей — дочерей Мирославы и Даши и сына Ярослава — гастролирует по Подмосковью. В будущем театр планирует провести большой гастрольный тур по России.

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#культура
#звенигород
#театр
#многодетная семья
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Брендированные стойки «Петербургского дневника» появились в автобусах
01 февраля 2024, 18:58

Фото: istockphoto.com/Yevhen Roshchyn

Специальные брендированные стойки издания «Петербургский дневник» появились в автобусах Северной столицы.
В частности, такие стойки появились на старейшем маршруте города №2, который простирается по самым протяжённым и востребованным улицам города.

«Мы рады, что при поддержке всего транспортного блока «Петербургский дневник» теперь не только в электрическом наземном транспорте, но и в автобусах «Пассажиравтотранса». Мы очень надеемся, что этот первый для нас автобусный маршрут не станет заключительным и мы будем дальше развиваться в этом направлении», – отметил главный редактор издания «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.

Ранее уличный театр «Небесные бродяги» создал новое пространство «Тайная комната», которое откроется на территории ДК имени Крупской в Санкт-Петербурге. Место будет посвящено вселенной Гарри Поттера. Само открытие состоится 3 февраля.

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#транспорт
#санкт-петербург
#сми
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Ледовые спектакли Навки и Авербуха в Подмосковье посетили более 100 тыс зрителей
01 февраля 2024, 12:28

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Более 100 тысяч человек стали зрителями 37 бесплатных подмосковных показов спектаклей на льду «Чемпионы» в постановке Ильи Авербуха и «Баки русской балалайки» от Татьяны Навки за сезон 2023-24 гг., сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
«В этом сезоне спектакли состоялись в 29 городских округах Московской области. Мы продолжим расширять географию показов представлений на льду и будем стараться охватить всё больше округов нашего региона», — заявил глава министерства Василий Кузнецов.
В ледовых спектаклях принимали участие такие титулованные российские фигуристы, как Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Аделина Сотникова, Евгения Медведева, Албена Денкова, Максим Шабалин и другие.

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#культура
#спектакль
#фигурное катание
#московская область
#подмосковье
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TMZ: Алек Болдуин заявил о своей невиновности по делу об убийстве оператора
01 февраля 2024, 04:24

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Американский актер Алек Болдуин не признал свою вину в гибели оператора Галины Хатчинс во время съемок фильма «Ржавчина» (Rust) в 2021 году, и отверг все ранее предъявленные ему обвинения по этому делу. Об этом 31 января сообщает портал TMZ.
«Я не признаю вину по всем пунктам», — написал Болдуин в направленном окружной суд штата Нью-Мехико заявлении, отказавшись являться лично на заседание суда, которое запланировано на 1 февраля.

Через своих адвокатов артист заявил о желании провести судебный процесс по ускоренной процедуре.

Ранее сообщалось, что Болдуину повторно предъявили обвинение в непреднамеренном убийстве оператора Галины Хатчинс на съёмках фильма «Ржавчина», сообщает The New York Times. Если суд штата Нью-Мексико признает его виновным, Болдуин получит до полутора лет тюремного заключения.

Актёр уже проходил по этому делу в феврале 2023 года, однако весной с него все обвинения сняли.

Напомним, что в октябре 2021 года, во время репетиции на съемках вестерна «Ржавчина», Болдуин случайно выстрелил из пистолета, заряженного боевыми патронами, вместо холостых. В результате погибла оператор украинского происхождения Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза был серьезно ранен. Актер утверждал, что не нажимал на курок пистолета, из которого была совершена стрельба. По его словам, выстрел произошел сам собой.

В марте 2023 года ассистент режиссера Дэвид Холлс, ответственный за безопасность на съемочной площадке, стал первым осужденным по этому делу, полностью признав свою вину и получив шесть месяцев условного заключения. 63-летний Холлс передал пистолет актеру Алеку Болдуину, уверяя, что он «холодный» (то есть, согласно жаргону киношников, не заряжен боевыми патронами, по киношному жаргону). Однако в оружии, которое обрабатывала арсенальщик фильма Ханна Гутьерес-Рид, оказался один настоящий патрон.

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#суд
#актёр
#сша
#кино
#убийство
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Госархив Петербурга получил на хранение книгу «Вера в Победу!»
31 января 2024, 21:28

Фото: istockphoto.com/Chinnapong

Центральный государственный архив кинофотофонодокументов (ЦГАКФФД) Санкт-Петербурга получил пять экземпляров книги издания «Петербургский дневник» «Вера в Победу!».
Отмечается, что директор ЦГАКФФД Санкт-Петербурга Оксана Морозан выразила благодарность издания за это.

«Мы приветствуем такие проекты. Ценно, что эта публикация, в которую вложено столько труда, останется на хранении в библиотеке и будет доступна всем. Мы рады, что книга посвящена спорту, так как в нашем архиве хранится большая спортивная коллекция. Наши сотрудники, когда занимались аннотированием, изучали историю спорта», – приводит «Петербургский дневник» слова Морозан.

Ранее сообщалось, что в день 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 27 января, на улицах и в парках Санкт-Петербурга зазвучит аудиоспектакль по книге «Вера в Победу!».

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#выставка
#проекты
#сотрудники
#книга
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Стало известно, что можно посетить в феврале по «Пушкинской карте» в Подмосковье
31 января 2024, 14:15

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Афишу февральских событий по «Пушкинской карте» представили музеи и театры Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
С 1 февраля в Государственном музее-заповеднике «Зарайский кремль» можно будет посетить выставку «Стрелецкая слобода», а в Звенигородском государственном музее-заповеднике — программу «Зимние праздники от Рождества до Масленицы».

«В Мемориальном музее-заповеднике Д. И. Менделеева и А. А. Блока для участников программы «Пушкинская карта» откроет свои двери «Усадебная мастерская» в Шахматове. Также весь февраль в музее-заповеднике «Усадьба Мураново» будут организованы экскурсии «Сокровищница дворянской культуры», а на территории историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина — экскурсии «Усадьба Захарово — колыбель поэта», — поделились в министерстве.

Кроме этого, 3 февраля Московский областной государственный академический театр «Русский балет» покажет «Щелкунчика», а 12 февраля — балет «Девушка и Дракон».

Полный список доступных мероприятий можно найти на официальном сайте министерства и портале «Госуслуги.Культура».

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#культура
#экскурсии
#театр
#зарайский кремль
#усадьба захарово
#пушкинская подмосковье
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Умерла звезда сериала «Клон» Жандира Мартини
31 января 2024, 03:21

Фото: iStock/trofimich

Бразильская актриса, режиссер, продюсер и сценаристка Жандира Мартини, известная своей ролью служанки Зорайде в культовом сериале «Клон», скончалась в возрасте 78 лет. Об этом сообщил близкий друг артистки Маркос Карузо сайту UOL.
Причина смерти актрисы не раскрывается, но известно, что в последние годы она лечилась от рака легких. После ухудшения состояния ее госпитализировали в Сан-Паулу, однако медики не смогли спасти ее.

Коллеги Мартини по съемкам в сериале «Клон» выразили соболезнования родным и близким актрисы. Сценарист Глория Перес подчеркнула, что сотрудничество с Жандирой было для нее привилегией.

Актриса Летисия Сабателла, исполнившая роль Латиффы, выразила свои чувства в своем блоге, описав Мартини как «очень веселого, любящего, талантливого и идеального человека».

Мировое сообщество также выразило свои соболезнования по поводу ухода талантливой актрисы.

Жандира Мартини начала свою телевизионную карьеру в 1966 году и засветилась в таких проектах, как «Дом семи женщин», «Клон», «Переполох в школе», «Америка» и «Ольга». Она также проявила себя как сценарист в фильме «Начни с пощечин и вранья».

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#сотрудничество
#соболезнования
#актриса
#медики
#футболист
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Детская студия из Красногорска взяла Гран-при международного циркового фестиваля
30 января 2024, 22:25

Фото: пресс-служба Минкульта МО

Детская цирковая студия «Цирк сестёр Фоминых» завоевала три диплома лауреатов 1 степени и два Гран-при Международного фестиваля-конкурса любительского циркового искусства «Вселенная цирка». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Все представленные коллективом номера жюри оценило на 10 баллов. Дипломов удостоились номера в номинации «Акробатика» – «Во сне» и «Кошки-мышки», а также номер на кольце «Воздушная феерия» в номинации «Воздушная гимнастика». Гран-при взял номер на батутной дорожке «Амазонки». Кроме того, Гран-при был награждён весь коллектив цирка», – говорится в сообщении.
«Цирк сестёр Фоминых» появился в 2005 году, когда Инга Фомина и две её сестры, с детства занимавшиеся акробатикой, открыли собственную цирковую студию. Один из филиалов находится в Красногорске. В студии принимают детей в возрасте от 3 до 15 лет.

Фестиваль «Вселенная цирка» прошёл в Москве и собрал свыше 500 участников со всей страны.

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#цирк
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