Открыт прием заявок на грантовый конкурс на поддержку проектов в области культуры

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Президентский фонд культурных инициатив объявил о начале приема заявок на второй грантовый конкурс 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В конкурсе могут принять участие негосударственные некоммерческие организации, муниципальные учреждения и предприятия и коммерческие организации.
Стоит отметить, что заявку можно подать до 20 февраля 2024 года. Кроме этого, в рамках грантовой поддержки уже порядка 7202 проектов смогли получить финансирование на общую сумму более 25,4 млрд руб.
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«Всего принять участие желающие смогут в девяти направлениям: «Нация созидателей», «Культурный код», «Молодые лидеры», «Место силы», «Великое русское слово», «Я горжусь», «История страны. Вехи», «Многонациональный народ», «Мы вместе». Описания всех направлений представлены можно найти в положении о проведении конкурса на сайте», — подчеркнули в ведомстве.
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Мира Полтева