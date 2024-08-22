AstraZeneca оспорила патент на российский аналог своего онкопрепарата «Тагриссо»

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Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca оспорила патент на российский аналог своего препарата для лечения онкологических заболеваний «Тагриссо». Патент на дженерик зарегистрировал её российский конкурент «Аксельфарм».
Соответствующая информация появилась на официальном сайте Роспатента, передаёт РБК. Одновременно партнёры иностранной фирмы оспаривают госзакупки, по которым должен быть поставлен аналог, носящий название «Осимертиниб».
«Тагриссо» применяется при лечении рака легкого. Согласно данным государственного реестра лекарственных средств, AstraZeneca зарегистрировала препарат в России в 2017 году. Он выпускается на заводе иностранной компании в Калужской области.
Несмотря на спор вокруг препарата, аналог «Тагриссо» уже поступил в оборот и активно поставляется на госзакупках. По мнению юристов, патентные споры не означают, что компании «Аксельфарм» будет запрещено производить и продавать «Осимертиниб».
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«Тагриссо» применяется при лечении рака легкого. Согласно данным государственного реестра лекарственных средств, AstraZeneca зарегистрировала препарат в России в 2017 году. Он выпускается на заводе иностранной компании в Калужской области.
Несмотря на спор вокруг препарата, аналог «Тагриссо» уже поступил в оборот и активно поставляется на госзакупках. По мнению юристов, патентные споры не означают, что компании «Аксельфарм» будет запрещено производить и продавать «Осимертиниб».
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Александр Бойцов