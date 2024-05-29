Суд взыщет с Deutsche Bank сотни миллионов евро по иску «Русхимальянса»

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил взыскать с Deutsche Bank сумму в размере 238 миллионов евро по иску компании «Русхимальянс». Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на данные картотеки.
Также суд обязал банк выплатить российской компании неустойку, которую начислили на сумму основного долга исходя из ставки 1,5% годовых за каждый календарный день просрочки.
Денежное требование удовлетворено в полном объеме. Отметим, что суд отклонил второе требование истца об обращении взыскания на 100-процентные доли ответчика в российских юридических лицах — ООО «Дойче Банк» и ООО «Технологический центр Дойче Банка». Эти компании были привлечены к разбирательству в статусе третьих лиц.
В середине мая сообщалось, что суд арестовал имущество Deutsche Bank по иску «Русхимальянса». Арест в пределах суммы 238,61 миллиона евро наложили на ценные бумаги, которые принадлежат Deutsche Bank, ООО «Дойче Банк» и ООО «Технологический центр Дойче Банка», принадлежащие им деньги, в том числе которые будут поступать, на всех банковских счетах, в том числе корреспондентских и других счетах.
«Дойче Банк» входит в топ-100 самых крупных кредитных организаций в РФ. Deutsche Bank является крупнейшим по размеру активов банков Германии, основан в 1870 году. По состоянию на 31 декабря 2022 года штат финансовой организации составлял порядка 85 тысяч сотрудников.
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Денежное требование удовлетворено в полном объеме. Отметим, что суд отклонил второе требование истца об обращении взыскания на 100-процентные доли ответчика в российских юридических лицах — ООО «Дойче Банк» и ООО «Технологический центр Дойче Банка». Эти компании были привлечены к разбирательству в статусе третьих лиц.
В середине мая сообщалось, что суд арестовал имущество Deutsche Bank по иску «Русхимальянса». Арест в пределах суммы 238,61 миллиона евро наложили на ценные бумаги, которые принадлежат Deutsche Bank, ООО «Дойче Банк» и ООО «Технологический центр Дойче Банка», принадлежащие им деньги, в том числе которые будут поступать, на всех банковских счетах, в том числе корреспондентских и других счетах.
«Дойче Банк» входит в топ-100 самых крупных кредитных организаций в РФ. Deutsche Bank является крупнейшим по размеру активов банков Германии, основан в 1870 году. По состоянию на 31 декабря 2022 года штат финансовой организации составлял порядка 85 тысяч сотрудников.
Ранее суд признал законным приговор экс-главе Минобороны ДНР Стрелкову. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак