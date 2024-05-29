Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Суд взыщет с Deutsche Bank сотни миллионов евро по иску «Русхимальянса»

Суд взыщет с Deutsche Bank сотни миллионов евро по иску «Русхимальянса»

Суд по иску «Русхимальянса» взыскал с Deutsche Bank более €238 млн
29 мая 2024, 23:50
Фото: istock / AMilkin

Фото: istock / AMilkin

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил взыскать с Deutsche Bank сумму в размере 238 миллионов евро по иску компании «Русхимальянс». Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на данные картотеки.
Также суд обязал банк выплатить российской компании неустойку, которую начислили на сумму основного долга исходя из ставки 1,5% годовых за каждый календарный день просрочки.

Денежное требование удовлетворено в полном объеме. Отметим, что суд отклонил второе требование истца об обращении взыскания на 100-процентные доли ответчика в российских юридических лицах — ООО «Дойче Банк» и ООО «Технологический центр Дойче Банка». Эти компании были привлечены к разбирательству в статусе третьих лиц.



В середине мая сообщалось, что суд арестовал имущество Deutsche Bank по иску «Русхимальянса». Арест в пределах суммы 238,61 миллиона евро наложили на ценные бумаги, которые принадлежат Deutsche Bank, ООО «Дойче Банк» и ООО «Технологический центр Дойче Банка», принадлежащие им деньги, в том числе которые будут поступать, на всех банковских счетах, в том числе корреспондентских и других счетах.

«Дойче Банк» входит в топ-100 самых крупных кредитных организаций в РФ. Deutsche Bank является крупнейшим по размеру активов банков Германии, основан в 1870 году. По состоянию на 31 декабря 2022 года штат финансовой организации составлял порядка 85 тысяч сотрудников.

Ранее суд признал законным приговор экс-главе Минобороны ДНР Стрелкову. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:
Запрет на высадку животных без хозяев распространят на пригородные электрички в 2024 году

Путин разрешил семьям погибших участников СВО получать сразу две пенсии

Возможный аналог YouTube представят в России этим летом

#суд
#деньги
#евро
#арест
#имущество
#банк
#данные
#компании
#рф
30 мая – что было в этот день, какой сегодня праздник
30 мая 2024, 00:01

Фото: iStock/Gam198

Православная церковь отмечает 30 мая День Евдокии Свистуньи, а во Франции чтят память спасительницы Франции Жанны д’Арк. Какие еще торжества приходятся на этот день расскажет редакция «Радио 1».

Международный день феминизма


Во многих странах мира 30 мая отмечается день, в который принято вспоминать о равноправии мужчин и женщин. Торжество отмечается не только в Европе, но и в России и странах СНГ. Сторонники идеологии призывают к борьбе с социальной несправедливостью в обществе и равенству между мужчинами и женщинами.


Всемирный день борьбы против астмы и аллергии


Учредила торжество Всемирная организация здравоохранения. Его цель — информирование людей о причинах заболевания, клинических проявлениях, способах терапии и осложнениях. По данным медицинской организации, от аллергии страдает около 30% населения Земли. 30 мая – во многих поликлиниках проводятся конференции, на которых обсуждаются меры диагностики и профилактики заболевания.


Евдокия Свистунья


Православная церковь чтит память Евфросинии Московской. В 2024 году торжество выпадает на четверг. В народе этот праздник называется День Евдокии. Княгиня прославилась как строительница храмов. Именно она в 1378 году основала храм Рождества Пресвятой Богородицы в московском Кремле.

День окрошки



Фото: iStock/Gam198

Праздник посвящен традиционному летнему блюду – окрошке. Впервые рецепты окрошки появились еще в конце XVIII века. Название блюда происходит от глагола «крошить», то есть мелко нарезать.

День поливания цветов


30 мая принято вспоминать о растениях, которые украшают сады, дома и нуждаются в постоянном уходе. В этот день принято уделять особое внимание цветам, вспомнить правила ухода за ними.


День памяти Жанны д’Арк


Покровительница военных Франции Жанна д’Арк была причислена к лику святых в 1920-м году. Однако поклоняться ее лику стали гораздо раньше. Жанна родилась в 1412 году. В возрасте 12 лет она услышала голоса Архангела Михаила, святой Екатерины и святой Маргариты, которые готовили ее к особенной миссии спасительницы Франции.

Когда страна находилась в сложном положении, будучи оккупированной англичанами, Жанна прорвалась с войсками в осажденный Орлеан и вынудила врага снять осаду города, за что в народе ее стали называть Орлеанской девой.


День мятного джулепа


Мятным джулепом называют коктейль на основе бурбона. Родиной напитка считается США. Именно там по сей день мятный джулеп остается одним из популярных алкогольных коктейлей.

Именины: Афанасий, Евдокия, Степан, Адриан


Родились в этот день:


Арина Шарапова (1961) Российская телеведущая и журналистка

Александр Демьяненко (1937) Советский и российский актер. Народный артист РСФСР (1991)

Алексей Леонов (1934) Советский космонавт, первый человек, вышедший в открытый космос

Сергей Власьев (1880) Русский военный, один из первых офицеров-подводников

Карл Фаберже (1846) Российский ювелир, основатель династии мастеров ювелирного искусства

Михаил Бакунин (1814) Русский революционер, анархист и мыслитель, один из идеологов народничества

Умерли в этот день:


Борис Шахлин (2008) Советский гимнаст, семикратный олимпийский чемпион

Борис Пастернак (1960) Русский и советский поэт и писатель, Нобелевский лауреат

Георгий Плеханов (1918) Русский публицист и политический деятель

Жанн д'Арк (1431) Национальная героиня Франции, по обвинению в колдовстве была сожжена на костре

Читайте также:

20 мая: Какой сегодня праздник, рождённые в этот день знаменитости

Ссориться со свекровью и ловить ласточек: что нельзя делать в церковный праздник 9 мая

В парке Наро-Фоминска устроили праздник с метанием сапёрных лопаток и сборкой автомата
#храм
#церковь
#праздник
#рецепты
#писатель
#космонавт
#память
#поэт
#человек
#блюда
#артист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин дал поручения по бесплатной газификации СНТ
Путин поручил правительству к августу утвердить графики газификации СНТ
29 мая 2024, 23:52

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил руководству регионов к августу организовать проведение собраний в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ), чтобы принять решение об их бесплатной газификации. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В документе к 1 августа вместе с местным оператором газификации поручено утвердить графики подключения участков.

Также отмечается, что за основу решений внеочередных собраний членов СНТ предложено взять «проект типового протокола общего собрания, разработанный правительством».

В конце февраля 2024 года в Послании Федеральному Собранию российским лидером была поставлена задача расширить критерии догазификации, добавив в нее жилые дома в садоводствах, которые расположены в газифицированных населенных пунктах.

До этого сообщалось, что в Коломне около трех тысяч домовладений стали участниками программы «Социальная газификация». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

Запрет на высадку животных без хозяев распространят на пригородные электрички в 2024 году

Путин разрешил семьям погибших участников СВО получать сразу две пенсии

Возможный аналог YouTube представят в России этим летом
#владимир путин
#президент
#проект
#снт
#программа
#газификация
#социальная газификация
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«У мужа член меньше»: Сексолог раскрыла главный секрет женского оргазма
29 мая 2024, 22:30

Фото: iStock/nd3000

Одной из самых обсуждаемых тем в современном мире является женский оргазм. Кто-то стремится его достичь, а кто-то не знает, как доставить удовольствие своей женщине.
Насколько важен размер полового члена для женского оргазма в беседе с «Радио 1» рассказала психолог, сексолог и блогер Ольга Савская.

По словам эксперта, для достижения оргазма женщина должна быть сильно возбуждена и полностью погружена в процесс.

«Имеет значение толщина, а не длина. Некоторым женщинам важно, чтобы пенис был большой и хорошо стимулировал, потому что снижена чувствительность вагины», — сказала Ольга.

Она отметила, что в невозбужденном состоянии глубина влагалища составляет 9 — 12 сантиметров, но в процессе возбуждения шейка матки приподнимается. Это позволяет не испытывать дискомфортных ощущений во время секса.

«Нам постоянно говорят, что размер — главное, но это не так. Размер — это один из инструментов, он может сильно влиять, а может и не влиять. Проблема может возникнуть, если половой орган мужчины очень тонкий, как карандаш, и женщина его не чувствует. Или наоборот — очень длинный и вызывает болевые ощущения», — отметила эксперт.

Эксперт объяснила, почему женщина не может достичь оргазма
Эксперт объяснила, почему женщина не может достичь оргазма

Если у женщины вагинизм или другие проблемы, то большой размер сделает ей только хуже. Она испытает болезненные ощущения, а до оргазма так и не дойдет, пояснила Ольга.

«Поэтому восприятия размера — они достаточно субъективны. У женщин есть некое искажение после просмотра порно. Они видят эти большие члены и думают, что оргазма нет, потому что у мужа член меньше, а когда большой попадается, они говорят: «ой, больно», — отметила сексолог.

По её мнению, дело не в размере, а в том, что мужчина делает во время секса и как он управляет своим членом. Тут в первую очередь влияет женское психологическое состояние. Нужно делать то, что возбуждает женщину. Савская рассказала, что есть женщины, которых возбуждают большие члены, тогда размер будет важен. Но гораздо чаще женщину возбуждает, когда мужчина целует, обнимает, стимулирует её эрогенные зоны.

«Если честно говорить, касаемо размеров, у каждой женщины есть определенные предпочтения, какой размер ей комфортен, но некоторые женщины сами этого не знают. Из-за устоявшихся мифов они думают, что проблема с оргазмом связана с размером члена, когда на самом деле проблемы идут глубже», — отметила эксперт.

«Добиться сквирта»: сексолог раскрыла, чем может закончиться струйный оргазм
«Добиться сквирта»: сексолог раскрыла, чем может закончиться струйный оргазм

По словам Савской, возбужденной женщине достаточно двадцати секунд и пяти сантиметров члена, для достижения оргазма.

«Некоторым проще придумать причину, что она не испытывает оргазм из-за «не такого» члена мужа. Вместо того, чтобы работать над своей оргазмичностью», — пояснила сексолог.

Женщина в первую очередь сама ответственна за оргазм. Она должна «с головой поработать» и научиться расслабляться, заключила специалист.

Читайте также:

Сексолог назвала технику для достижения яркого оргазма

Названы способы сделать секс в миссионерской позе разнообразнее

Сексолог оценила пользу мастурбации для здоровья
#психолог
#эксперт
#женщина
#женщины
#мужчина
#блогер
#секс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бойцы ВС РФ доставляют важные грузы самоходной ванной, ставя врага в тупик
29 мая 2024, 21:48

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные изобрели самоходную ванну для доставки ценных грузов на передовую без человеческих потерь. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Сообщается, что ванна-вездеход обладает не большой скоростью, но отличной проходимостью. Она ставит в тупик операторов вражеских дронов, которые теряются при виде необычного транспорта.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

В районе Харькова произошёл взрыв. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

СМИ рассказало о смертельно опасном маршруте побега украинских уклонистов

В Раде заявили о «молчаливом согласии» США на удары по России

Бойцы ВСУ рассказали о судьбе ушедших на фронт добровольцами
#владимир путин
#президент
#радио
#взрыв
#операции
#лидер
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Запрет на высадку животных без хозяев распространят на пригородные электрички в 2024 году
РЖД планируют ввести в электричках запрет на высадку животных без хозяев
29 мая 2024, 20:52

Фото: iStock/Gabriel Bach

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников заявил, что запрет на высадку из поездов животных без хозяев распространят на пригородные электрички в 2024 году. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, есть документ — порядок действий работников филиалов ОАО «РЖД» и пригородных пассажирских компаний при выявлении в поездах животных без владельцев. Колесников добавил, что запрет будет введен уже в этом году.

Ранее представители сервиса «Яндекс.Такси» рассказали, что для перевозки домашних питомцев, в частности собак в приложении при вызове водителя необходимо отметить, что поездка будет с животным. Если питомец небольшого размера, будет достаточно переноски. А если поедете с крупным питомцем, например, с большой собакой, обязательно возьмите намордник и подстилку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В РЖД рассказали, каким будет дизайн высокоскоростных поездов для ВСМ

В РЖД вводят скидку 15% на путешествия с детьми

Число отставленных от движения поездов РЖД за год выросло более чем вдвое
#ржд
#такси
#перевозки
#радио
#яндекс
#дизайн
#запрет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Химок Волошин рассказал о новом этапе реконструкции парка Толстого
29 мая 2024, 19:07

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин провел обход парка Толстого. Он рассказал, что в текущем году будут проведены работы по его благоустройству, сообщили в пресс-службе администрации г. о. Химки.
По словам Волошина, работы по благоустройству территории охватят 12 гектаров земли.
«Парк Толстого — историческое место в Химках, старейшая зона отдыха в городе, открытая еще в 1947 году. Наша задача — обновить инфраструктуру парка, но при этом сохранить природу, каждое дерево», — сообщил глава Химок.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

По его словам, в парке Толстого планируется обновить дорожно-тропиночные сети, а также обустроить новые площадки для выгула собак — отдельно для крупных и маленьких пород. Изменения коснутся и парка аттракционов: карусели будут модернизированы.

Волошин рассказал, что жители и гости Химок смогут увидеть обновленную пляжную зону. В эту часть парка будет завезен кварцевый песок. Кроме того, планируется построить спортивный городок и детские площадки. На территории обустроят смотровую и новые пандусы. Также в планах — летняя эстрада.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В рамках первого этапа реконструкции парка Толстого уже обновили более 30 пешеходных дорожек и установили более сотни новых лавочек. Такие изменения произошли в прошлом году. В парке также обустроили велодорожки, новую детскую площадку, скалодром и верёвочный парк. Теперь химчане также могут прокатиться на колесе обозрения и увидеть сухой фонтан с интерактивной подсветкой.


Прежде Дмитрий Волошин поздравил выпускников Центральной детской школы искусств. Он заявил, что ученики школы часто представляют страну на мировых площадках и продолжают обучение в лучших вузах. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Клуб «Химки» вернулся в элитный дивизион российского футбола

Клуб «Химки» завоевал серебряные медали баскетбольной Суперлиги

Воробьёв посетил Новые Химки, где произошла авария на магистральном трубопроводе
#химки
#фонтан
#велодорожки
#клуб
#детские площадки
#жители
#парк
#дмитрий волошин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв: в России решён вопрос с доступом в интернет всех социальных объектов
29 мая 2024, 18:47

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Широкая цифровая трансформация сделала удобнее жизнь миллионов россиян, в том числе жителей Подмосковья. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, выступая в Кремле на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, а также комиссий Госсовета под председательством Владимира Путина. В первую очередь глава региона упомянул социальную сферу.
«Важно отметить проактивную выплату социальных пособий и всё, что связано с помощью людям, и во время пандемии коронавируса, и сейчас. Выплаты приходят автоматически, без ненужной волокиты, заявлений и справок. В системе образования отмечу электронный дневник, электронный журнал. Записаться в школу сегодня можно, не выходя из дома. В здравоохранении – запись к врачу, телемедицина, цифровая медкарта. Технологии искусного интеллекта сегодня становятся нормой – чтение снимков, роботы, которые могут быстро дать важную информацию», – перечислил Воробьёв.
Он добавил, что в транспорте сегодня внедрены технологии, которые позволяют видеть расписание автобуса, грамотно организовать парковочное пространство.
«Отмечу и проекты благоустройства. Каждый год у нас в стране происходит обсуждение – жители голосуют за свой любимый город, за то, что хотят видеть в нём – парк, сквер или какое-то другое важное изменение. Всё это было сделано за четыре года. Важно, что решён вопрос с доступом в интернет всех социальных объектов в нашей стране», – подчеркнул губернатор.
Воробьёв также заявил, что все массовые социальные услуги в Подмосковье, как и по всей России, переведены в электронный вид.

Читайте также:

Воробьёв объявил о переводе всех массовых социальных услуг в электронный вид

Большая часть социальных учреждений Подмосковья оснащена устойчивым интернетом

Андрей Воробьёв посетил опытно-промышленное производство в Красногорске
#андрей воробьёв
#губернатор
#подмосковье
#московская область
#цифровизация
#президент
#владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин разрешил семьям погибших участников СВО получать сразу две пенсии
29 мая 2024, 18:24

Фото: iStock/Oleg Elkov

Семьи, потерявшие кормильца-участника СВО, смогут получать сразу две пенсии. Соответствующий указ в среду подписал президент России Владимир Путин.
В документе говорится о том, что жены, лишившиеся супругов, которые проходили службу по призыву, участвовали в добровольческих формированиях или принимали участие в СВО на Украине, смогут получать дополнительную пенсию. Однако для этого есть условия. Россиянки могут получить её, если они не вступили во второй брак и ухаживают за детьми до 23 лет, также имеющими право на пенсию.

В свою очередь дети, получающие пенсию по потере родителя, продолжат её получать. Таким образом, выплаты будут осуществляться как матерям, так и их детям.

Закон вступит в силу 1 января 2025 года.

Читайте также:

Свалку гробов с фамилиями погибших бойцов СВО нашли на кладбище под Челябинском

Участник СВО из Нигерии попросил помочь ему получить гражданство России

Глава Щёлково Андрей Булгаков встретился с участником СВО
#владимир путин
#закон
#сво
#пенсии
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв объявил о переводе всех массовых социальных услуг в электронный вид
29 мая 2024, 18:23

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Все массовые социальные услуги в Подмосковье, как и по всей России, переведены в электронный вид. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, выступая в Кремле на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, а также комиссий Госсовета.
Он напомнил, что в 2020 году президент Владимир Путин своим указом дал старт цифровой трансформации, направленной на улучшение жизни граждан, удобство и качество работы госорганов.
«На заседании Совета по нацпроектам вы, Владимир Владимирович, акцентировали, что широкая цифровая трансформация должна пронизывать каждую отрасль, войти в жизнь каждого человека и каждой семьи. В рамках нацпрограммы была проделана очень заметная, большая работа и регионами, и правительством при поддержке Минцифры. Хочу поблагодарить всех, в том числе наш парламент, который внимательно рассматривает и оперативно принимает законодательные инициативы. В результате за четыре года, уверен, каждый человек в нашей стране почувствовал изменения», – отметил губернатор.
Он подчеркнул, что порталом госуслуг сегодня пользуются 115 млн. человек, то есть большая часть населения страны.
«Учитывая то, что только с 14 лет, получив паспорт, можно зарегистрироваться на портале, мы видим, что и старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно и региональные, и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги по вашему поручению мы перевели в электронный вид», – сказал Воробьёв.
Он добавил, что электронное голосование стало удобным для миллионов граждан, особенно молодых. Это видно по активному участию в выборах.

Читайте также:

Андрей Воробьёв посетил опытно-промышленное производство в Красногорске

Воробьёв рассказал о совместных проектах Московской области и Узбекистана

Воробьёв попросил руководство Узбекистана о содействии в организации выставки в «Новом Иерусалиме»
#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
#цифровизация
#владимир путин
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф