Стало известно, что в России выпустят аналог Lego

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Предприниматель Айнар Абдрахманов создал российский аналог детского конструктора Lego. Игрушки будут выпускаться под брендом Rubrick. Об этом пишет «Коммерсант».
Отмечается, что игрушки поступят в продажу не раньше второй половины 2024 года. Первая линейка конструкторов будет посвящена сериалу «Беспринципные». Кроме того, в планах создание линеек по мотивам мемов, событий и видеоигр.
Напомним, что компания Lego в 2022 году приостановила свою деятельность в России «на неопределённый срок». Руководство бренда надеется вернуться на российский рынок. По предварительным данным, компания вернется в Россию после окончания проведения специальной операции. Минпромторг разрешил ввозить продукцию Lego в Россию с помощью параллельного импорта.
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Дарья Осипова