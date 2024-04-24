Астролог раскрыла, какими чертами будут обладать рождённые 24.04.2024

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Дети, которые родятся сегодня, 24.04.2024, будут обладать отличными способностями к обучению и станут специалистами в математике и языках. Об этом рассказала астролог Анастасия Грохотова.
«Особая комбинация цифр в этот день, обилие двоек и четверок особым образом повлияет на малышей: у них изначально будут все шансы добиться в жизни больших успехов», — заявила Грохотова в интервью «Москве 24».
По словам специалиста, дети, рождённые в этот день станут настоящими специалистами в математике и языках, включая язык программирования. Они, скорее всего, будут отличниками.
Однако Грохотова предупредила, что родителям придется постараться, приучая будущих гениев к порядку и дисциплине.
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