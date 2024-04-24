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Астролог раскрыла, какими чертами будут обладать рождённые 24.04.2024

Астролог Грохотова: рождённые 24.04.2024 добьются больших успехов в жизни
24 апреля 2024, 10:39
Фото: iStock/Vera Livchak

Фото: iStock/Vera Livchak

Дети, которые родятся сегодня, 24.04.2024, будут обладать отличными способностями к обучению и станут специалистами в математике и языках. Об этом рассказала астролог Анастасия Грохотова.
«Особая комбинация цифр в этот день, обилие двоек и четверок особым образом повлияет на малышей: у них изначально будут все шансы добиться в жизни больших успехов», — заявила Грохотова в интервью «Москве 24».

По словам специалиста, дети, рождённые в этот день станут настоящими специалистами в математике и языках, включая язык программирования. Они, скорее всего, будут отличниками.



Однако Грохотова предупредила, что родителям придется постараться, приучая будущих гениев к порядку и дисциплине.

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#траты
В Роскачестве разъяснили права должников при общении с коллекторами
Роскачество: коллекторы не могут входить в дом к должнику без его согласия
24 апреля 2024, 11:13

Фото: iStock/JackF

Коллекторы не имеют права входить в дом должника без его разрешения. Об этом рассказали в пресс-службе Роскачества.
В ведомстве отметили, что коллекторы действительно могут выехать на дом к должнику, однако по закону подобные встречи могут проходить не чаще, чем раз в неделю. При этом в будние дни коллектор может прийти с 08:00 до 22:00 в будни, а по выходным и праздникам — с 09:00 до 20:00.
Коллектор обязан предоставить должнику все сведения о себе, назвать данные кредитора и уточнить данные о задолженности.

При этом уточняется, что коллекторы не имеют права входить в дом к должнику без его согласия.

«Если кредиторы пытаются проникнуть в жилище, нужно сразу же обращаться в полицию. Также можно обращаться в полицию, если коллекторы агрессивно себя ведут, запугивают, обещают избить должника и его родственников. Дополнительно можно жаловаться в Федеральную службу судебных приставов и прокуратуру», — передаёт RT рекомендации специалистов.

Кроме того, в пресс-службе Роскачества отметили, что дверь коллекторам можно не открывать, а попросить предоставить информацию в письменном виде. Можно также общаться с ними за пределами жилья и фиксировать всё на камеру.

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Проводившего панихиду по Навальному* священника Сафронова запретили в служении
24 апреля 2024, 11:07

Фото: istockphoto/dimid_86

Русская православная церковь запретила в священнослужении на три года клирика храма Покрова Пресвятой Богородицы в Москве Димитрия Сафронова, который проводил панихиду по Алексею Навальному*. Об этом пишет издание «Ъ».

Отмечается, что Сафронова лишили права носить рясу и крест. Его на этот срок направили в храм преподобного Пимена Великого в качестве псаломщика.

«По окончании срока несения епитимьи, по отзывам с места несения послушаний, будет принято решение о возможности его дальнейшего священнослужения», — указано в документе.

Причины отстранения в документах не указаны.

Дмитрий Сафронов окончил Московскую духовную семинарию, диаконом стал в декабре 2006 года и начал свою службу в московском храме на Лыщиковой горе. Панихиду по Алексею Навальному* он провел 26 марта на Борисовском кладбище.

Напомним, что политик Алексей Навальный* скончался в исправительной колонии. В августе 2023 года Мосгорсуд вынес ему приговор в виде 19 лет лишения свободы по делу о создании экстремистского сообщества. В конце 2023 года стало известно, что его перевели в исправительную колонию №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. 16 февраля УФСИН ЯНАО сообщило о его смерти.

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#храм
#священник
#навальный
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Адвокат Ефремова опроверг информацию об отказе в условно-досрочном освобождении
24 апреля 2024, 10:55

Фото: iStock/artisteer

Отбывающий наказание в колонии актёр Михаил Ефремов не подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом в беседе с РИА Новости сообщил его адвокат Юрий Падалко.
Ранее появилась информация о том, что Ефремову отказали в УДО. После этого родственники погибшего в аварии Сергея Захарова заявили, что простили актёра и не возражают против его досрочного освобождения. Их адвокат Александр Добровинский назвал такое решение великодушным и человечным.

Защитник Ефремова заявил, что вновь неизвестно кем распространяется недостоверная информация. Актёр ещё не подавал ходатайство об УДО. Он сделает это, когда посчитает нужным, добавил адвокат.

Также он подчеркнул, что постоянно находится на связи со всеми родственниками Ефремова, ведёт работу непосредственно с самим актёром.

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#суд
#дтп
#адвокат
#информация
#михаил ефремов
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На реконструируемом участке Краснополянского шоссе в Лобне начали укладку асфальта
24 апреля 2024, 10:46

Фото: iStock/artisteer

Укладка асфальта началась на участке Краснополянского шоссе в Лобне в рамках строительства транспортной развязки на Рогачевском шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сейчас строители начали укладывать асфальтовое покрытие на реконструируемом участке Краснополянского шоссе на примыкании к Рогачевскому шоссе. Затем, в конце мая т, планируется приступить к реконструкции участка Рогачевского шоссе», — отметил глава министерства Алексей Гержик.
Он добавил, что параллельно продолжается установка шумозащитных экранов и устройство ливневой канализации.

Новая развязка, входящая в большой дорожный проект по строительству Северного обхода Лобни, обеспечит дополнительную связь южных и западных микрорайонов города, разгрузит Краснополянское шоссе и сократит время выезда из Лобни примерно на десять минут.

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#дороги
#строительство
#минтранс мо
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Назван срок завершения строительства дороги к новой детской больнице в Красногорске
24 апреля 2024, 10:31

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Запустить движение на подъездной дороге к новой детской областной больнице им. Рошаля в Красногорске рассчитывают в середине мая. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
«Сейчас строители укладывают асфальтовое покрытие и устанавливают бордюрный камень. Затем они приступят к укладке асфальта на парковочном пространстве, нанесению дорожной разметки и установке дорожных знаков. Открыть движение по автодороге планируется в середине мая 2024 года», – сказал зампред правительства – министра транспорта Подмосковья Алексей Гержик, слова которого приводят в пресс-службе.
Там уточнили, что подъезд будет построен в составе существующей автодороги, соединяющей ул. Речную и московский район Митино. Протяжённость двухполосной подъездной дороги составит 0,4 км. Она обеспечит транспортную доступность больницы в стороны Москвы и Московской области.

Ранее сообщалось, что в строящуюся областную детскую больницу им. Л.М. Рошаля начали поставлять медицинское оборудование. Строительство объекта планируют завершить в декабре 2026 года.

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#минтранс мо
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#строительство
#красногорск
#больница
#алексей гержик
#подмосковье
#московская область
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Стали известны подробности задержания замминистра обороны РФ Тимура Иванова
ТАСС: задержанный на рабочем месте замминистра обороны РФ Иванов не признал вину
24 апреля 2024, 10:29

Фото: iStock/z1b

Замминистр обороны России Тимур Иванов был задержан на рабочем месте. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Иванова задержали на рабочем месте. Вину в инкриминируемом преступлении он не признает», — сказал собеседник агентства.
Напомним, заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов был задержан по подозрению в совершении преступления, связанного с получением взятки. Вместе с ним также задержали ещё несколько человек, которые были причастны к передаче денег в «сложной цепочке посредников». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#задержание
#взятка
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График работы почтовых отделений Подмосковья изменится в майские праздники
24 апреля 2024, 10:22

Фото: iStock/JessAerons

Майские праздники внесут коррективы в график работы почтовых отделений в Московской области, а также в работу почтальонов, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Все почтовые отделения, кроме круглосуточных, будут закрыты 1 и 9 мая. Круглосуточные продолжат работать в своём обычном режиме и будут оказывать весь спектр услуг. 8 мая для почтовых отделений вводится сокращённый рабочий день — они закроются на час раньше», — говорится в сообщении.
Со 2 по 7 мая все отделения почты будут работать по обычному расписанию.

Отмечается, что почтальоны в выходные дни не будут разносить периодику и письма, доставка пособий и пенсий будет проводиться по графику, согласованному с областным отделением Соцфонда РФ.

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#режим работы
#московская область
#подмосковье
#мингосуправления мо
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Подмосковные школьники могут стать участниками всероссийского агростартапа
24 апреля 2024, 10:17

Фото: istockphoto / shironosov

Открыт прием заявок для участия во всероссийском проекте «Школьный агростартап». Об этом сообщила пресс-служба российского союза сельской молодежи.
Принять участие в конкурсе могут команды школьников от 14 до 18 лет. Основной задачей проекта является популяризация фермерства через выявление и поддержку талантливой молодёжи, а также её вовлечение в процесс разработки и реализации бизнес-проектов, которые будут направлены развитие сельскохозяйственного производства.

«Конкурс пройдёт в 4 этапа, три из которых пройдут в дистанционном формате. На первом этапе участникам предстоит оформить заявку на сайте организатора с описанием своего бизнес-плана, которая пройдёт оценку профессионального жюри из представителей органов власти, бизнес-структур в сфере агропромышленного комплекса, научного сообщества, отраслевых союзов и иных компетентных организаций. В рамках второго этапа участники получат доступ к будет доступен онлайн-курс по предпринимательству, после которого они смогут получить сертификаты. Далее конкурсанты будут получать оценку своих заявок от экспертного совета. И заключительным этапом будет очный финал, в который попадут порядка 100 участников», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что подать заявку на участие в конкурсе можно на официальном сайте проекта до 31 мая 2024 года.

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#подмосковье
#школьники
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Путин рассказал о росте мощности БАМа за последние 12 лет
Путин: за последние 12 лет мощность БАМа выросла втрое
24 апреля 2024, 10:00

Фото: сайт Кремля

За последние 12 лет пропускная способность Байкало-Амурской магистрали (БАМ) выросла втрое. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения госнаград в честь 50-летия БАМа.

По словам главы государства, в текущем году провозная способность магистрали составила порядка 42 миллионов тонн. В настоящее время объём грузовых перевозок продолжает расти.

Путин подчеркнул, что в планах на ближайшие 10 лет достичь мощности Восточного полигона, объединяющего БАМ и Транссибирскую магистраль, в размере 270 миллионов тонн в год.

Достижение таких показателей позволит более широко осваивать природных ресурсы в зоне вдоль БАМа и Транссиба. Также это поспособствует открытию промышленных комплексов, созданию современных рабочих мест и развитию социальной инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Президент напомнил, что в этом году запускается следующий этап развития магистралей, который направлен на увеличение пропускной способности Восточного полигона железных дорог.

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#железная дорога
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