«Пересмотреть траты и инвестиции»: гороскоп для всех знаков зодиака с 22 по 28 апреля

Фото: IStock/Evheniia Vasylenko
На этой неделе нужно быть жизнерадостными и отпустить прошлое. Смелее надо смотреть в будущее. Можно позволить немного себя побаловать и порадовать приятными мелочами. В деловой сфере важен баланс и взаимная выгода. Необходимо быть открытыми к переменам и действовать энергично и с оптимизмом. В сфере финансов наступает время преобразований. Желательно пересмотреть свои траты и инвестиции. В любви надо быть смелее. Благоприятно заводить новые знакомства и делиться своим энтузиазмом. В вопросах здоровья важно поддерживать хорошее эмоциональное состояние. Полезно временное уединение для восстановления энергии.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации на неделю (с 22 по 28 апреля) для каждого знака зодиака.
Овну хорошо будет даваться импровизация. Ему благоприятно прислушаться к себе.
У Тельца приходит время продуктивного и приятного общения. Он может многого добиться на этой неделе, если сосредоточится.
Близнецам надо продумать траты. Их вложения будут верно рассчитаны и удачны.
У Рака возрастёт оптимизм. Он почувствует прилив энергии и будет в хорошем настроении.
Лев станет убедительнее. Хорошее время для публичной деятельности и для демонстрации своих лучших достижений и качеств.
Дева по-новому взглянет на привычное. Она сможет сделать правильные выводы и осознает свои настоящие желания.
Весам благоприятно читать и интересоваться новой информацией. Хорошее время для интеллектуальной деятельности.
Скорпион будет активен и полон сил. Неожиданные встречи вдохновят. Хорошо читать и узнавать новое.
Стрелец добьётся желаемого. Его планы воплотятся в жизнь. Ему благоприятно наметить новые цели.
Козерогу важно находиться в коллективе, среди единомышленников. К нему прислушаются и он почувствует себя востребованным.
Водолея ждёт неожиданная популярность. Ему важно уделить время духовной жизни и увидеть новые перспективы.
У Рыб усилится романтическое настроение. Благоприятно ходить на свидания, флиртовать и быть позитивно настроенным.
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Овну хорошо будет даваться импровизация. Ему благоприятно прислушаться к себе.
У Тельца приходит время продуктивного и приятного общения. Он может многого добиться на этой неделе, если сосредоточится.
Близнецам надо продумать траты. Их вложения будут верно рассчитаны и удачны.
У Рака возрастёт оптимизм. Он почувствует прилив энергии и будет в хорошем настроении.
Лев станет убедительнее. Хорошее время для публичной деятельности и для демонстрации своих лучших достижений и качеств.
Дева по-новому взглянет на привычное. Она сможет сделать правильные выводы и осознает свои настоящие желания.
Весам благоприятно читать и интересоваться новой информацией. Хорошее время для интеллектуальной деятельности.
Скорпион будет активен и полон сил. Неожиданные встречи вдохновят. Хорошо читать и узнавать новое.
Стрелец добьётся желаемого. Его планы воплотятся в жизнь. Ему благоприятно наметить новые цели.
Козерогу важно находиться в коллективе, среди единомышленников. К нему прислушаются и он почувствует себя востребованным.
Водолея ждёт неожиданная популярность. Ему важно уделить время духовной жизни и увидеть новые перспективы.
У Рыб усилится романтическое настроение. Благоприятно ходить на свидания, флиртовать и быть позитивно настроенным.
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Анастасия Хохлова