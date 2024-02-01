Омбудсмен Мишонова рассказала, как замотивировать молодёжь на рождение детей

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка МО Ксении Мишоновой
Уполномоченный по правам ребёнка Московской области Ксения Мишонова в эфире «Радио 1» рассказала, как замотивировать молодёжь на создание семьи и рождение детей.
Она отметила, что у россиян наблюдается неверная тенденция в расстановке приоритетов. Ничто не мешает рожать детей и продолжать жить полной жизнью, уверена Мишонова. При этом она подчеркнула, что такие неправильные ценности навеваются молодёжи с Запада.
Конечно, специалист отметила важность материальной составляющей, но подчеркнула, что важнее в семье любовь. К тому же, без детей нет будущего и нет России.
Мишонова заявила, что в Подмосковье делается всё для поддержки семей с детьми. В частности, предлагается льготная семейная ипотека, расширяются возможности материнского капитала. В этом году, который объявлен годом семьи, будут вводиться новые меры, которые станут стимулом для молодежи.
В частности, специалист обсудила с депутатами Московской областной думы положение многодетных отцов. В настоящее время в России многодетная мать может раньше выйти на пенсию, однако в отношении отцов такие меры пока не введены. Собеседница «Радио 1» добавила, что для принятия такого решения необходимо разработать ряд критериев. Но именно этот вопрос находится в числе важнейших на повестке.
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«Вот эта навязанная история: надо для себя пожить, надо мир посмотреть. Я честно не понимаю, когда появляется ребёнок, чем он не даёт для себя пожить? Он часть твоей жизни, и он даже даёт больше и спектра жизни, и увлечений. Не факт, что без ребёнка человек не будет чувствовать себя ограниченным», – объяснила Мишонова.
Мишонова заявила, что в Подмосковье делается всё для поддержки семей с детьми. В частности, предлагается льготная семейная ипотека, расширяются возможности материнского капитала. В этом году, который объявлен годом семьи, будут вводиться новые меры, которые станут стимулом для молодежи.
В частности, специалист обсудила с депутатами Московской областной думы положение многодетных отцов. В настоящее время в России многодетная мать может раньше выйти на пенсию, однако в отношении отцов такие меры пока не введены. Собеседница «Радио 1» добавила, что для принятия такого решения необходимо разработать ряд критериев. Но именно этот вопрос находится в числе важнейших на повестке.
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Анастасия Чинкова